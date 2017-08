Dopřejte si tu nejlepší ledovou kávu

Text: Prima Žena

5. srpna 2017 | 09:00

Každý milovník dobré kávy ví, že udělat lahodný nápoj zdaleka neznamená jen zalít zrnka horkou vodou. Připravit skvělý šálek kávy je často mravenčí práce - a v případě ledové varianty to platí o to víc. Se speciální sadou na ledovou kávu Kilner můžete tyto starosti hodit za hlavu - a nemusíte ani trochu rezignovat na kvalitu výsledného pití.

Na ledovou kávu stačí jen myslet večer před tím, než si ji chcete dopřát. Ve speciální lahvi s filtrem necháte přes noc extrahovat namletou kávu a druhý den ji stačí přes kousek mušelínu ze sady přelít do krásných vintage džbánků. Pro extra ledovou variantu stačí přidat pár kostek ledu.



Osvěžující letní drink můžete zjemnit troškou vlastnoručně ušlehané smetany. Se šlehačem Kilner vám na to stačí pouhých 30 vteřin. Tuto variantu využijete bez elektřiny, takže poslouží třeba i na chatě nebo v přírodě, a sklenici s víčkem navíc můžete využít i pro podávání jiných nápojů.



Pro přípravu šlehačky stačí do sklenice se stylovým designem nalít smetanu, vložit speciální spirálu a pak už jen půl minutky třepat. Vyzkoušejte toto čerstvé letní duo!



Produkty značky Kilner, která vznikla v roce 1842 v Anglii, jsou pro letní hodování a odpočinek na dovolené jako stvořené.