Káva a čokoláda

Text: Prima Žena

23. ledna 2018 | 15:00

Káva a čokoláda, čokoláda a káva. Tato dvojice nikdy nebyla tak chutná a její chutě si ještě nikdy nebyly tak blízko. Přemýšlíte, jak navodit valentýnskou náladu?

Ať už plánujete strávit čas s drahou polovičkou nebo si chcete dopřát nějakou sladkou dobrotu sami pro sebe, právě pro vás jsme připravili několik tipů, jak si osladit den neodolatelnou kombinací kávy a čokolády. Kdo by tuto kombinaci nemiloval, když k sobě tak krásně ladí!



Káva a čokoláda… nejlepší způsob, jak navázat konverzaci!

Káva a čokoláda… nejlepší důvod k pauze od každodenního shonu!

Káva a čokoláda… nejlepší dárek!

Káva a čokoláda… svůdná kombinace chutí!

Káva a čokoláda… správná taktika na první rande!

Káva a čokoláda… důvod, proč zůstat spolu!

Káva a čokoláda… snoubení chutí, které ozvláštní každé první setkání!

Káva a čokoláda… vyjadřují poselství lásky!

Káva a čokoláda… oslavují romantiku a dávají najevo náklonost!

Káva a čokoláda… úžasný gastronomický hřích!

Káva a čokoláda… důležitá součást společenských událostí!



A nesmíme zapomenout, že „káva není jen nápoj, ale je to pouto, díky kterému zůstávají lidé spolu“! To byla stěžejní myšlenka, která přiměla Luigiho Lavazzu v roce 1895 založit společnost, která dodnes, po více než 120 letech, stále nabízí po celém světě zážitek z té nejlepší italské kávy inspirované stejnou vášní, jakou oplýval její zakladatel.