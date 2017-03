Výběrová čokoláda pomáhá

Text: Prima Žena

9. března 2017 | 09:00

Čokoláda je především lahůdka a asi všichni ji jíme proto, že nám prostě chutná a nemůžeme jí odolat. Víte ale, že konzumací některých čokolád můžete pomáhat zachovat deštné pralesy a jinými je naopak kácet? Jak poznáte tu “pravou”, kterou můžete jíst bez výčitek svědomí? Filip Teplý z čokoládovny Ajala vysvětluje rozdíly mezi konvenční a výběrovou čokoládou z ekologického a etického pohledu.



Pěstování průmyslového x výběrového kakaa

Každé malé dítě ví, že čokoláda se vyrábí z kakaových bobů, ale málokdo už tuší, že právě jejich výběr je klíčem k tomu, zda je čokoláda vyrobená šetrně k životnímu prostředí a k pěstitelům kakaa, nebo naopak.



„Výběrové kakaové boby jsou plodina, které se daří ve stínu vysokých stromů deštného pralesa. Právě tady roste naprostá většina těch nejkvalitnějších bobů, které se používají do výběrových čokolád a používáme je i my,” popisuje na úvod Filip Teplý, zakladatel čokoládové manufaktury Ajala.



Jenomže pěstování kakaa v deštném pralese je velmi náročné a výnosnost je menší než u průmyslového pěstování, proto velkovýrobci čokolád spoléhají v drtivé většině na kakao pěstované průmyslově, většinou se jedná o novodobé hybridy. A to znamená, že se pěstuje na otevřených plochách často vzniklých kácením a vypalováním deštného pralesa (tam je půda v prvních letech i extrémně úrodná), kde je cílem maximální výnos, nikoliv maximální kvalita. Průmyslové odrůdy kakaovníků navíc plodí více a více vydrží, jejich chuť ale není tak zajímavá a pestrá, jako je to u starých odrůd kakaovníku.





Obchod s kakaem

Kakaové boby pak exportéři vykupují od farmářů a pěstitelských družstev za ceny, které farmáři stěží umožňují přežít, natož důstojně vydělat a bez ohledu na kvalitu vypěstované suroviny. To bohužel platí i o čokoládách označovaných jako fair trade. U nich jsou garantované výkupní ceny sice o něco vyšší, zapojení do systému je ale pro drobné pěstitele velmi drahé, a vyplácí se tedy spíše velkopěstitelům nežli malým farmářům. A ani fair trade systém výkupní cenu neodvozuje od kvality.



« předchozí strana 1 2 další strana »