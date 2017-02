5 důvodů, proč jíst jehněčí

Text: PrimaŽena

27. února 2017 | 12:00

Kvalitní maso by mělo být nepostradatelnou součástí jídelníčku každého z nás. Při jeho výběru je ale důležité zaměřit se na takový druh, který má pro naše tělo největší přísun zdraví prospěšných látek. Tím je maso červené, zejména jehněčí.



Jehněčí maso, i přes svoji vynikající chuť a příznivé výživové vlastnosti, nepatří v našich zeměpisných šířkách mezi obvyklá masa. Na rozdíl od vepřového masa obsahuje mnohem méně tuku, je tak vhodné pro ty, kteří se chtějí zdravě stravovat a hlídají si svůj cholesterol. Díky svým výživovým látkám je jeho konzumace doporučována i sportovcům, těhotným a kojícím ženám a dětem. Výživovými specialisty je maso doporučováno do jídelníčku zahrnovat zhruba 2 – 3x týdně.



Při nákupu dbejte na jeho čerstvost a původ, proto jej kupujte v takových řeznictvích, kde víte, že mají celý den odbyt, např. ve všech hypermarketech Globus. Jehněčí maso obsahuje kvalitní plnohodnotné bílkoviny, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny a je zdrojem mnoha dalších látek, které jsou nezbytné pro naše zdraví. Které to jsou a na co všechno má konzumace jehněčího masa vliv?



1) Zdravý růst a vývoj Pro svůj vyvážený nutriční podíl je jehněčí maso doporučované zejména během těhotenství a kojení. Přítomné omega-3 a 6 mastné kyseliny pomáhají chránit srdce a cévy. Jehněčí je také jedním z nejhodnotnějších zdrojů lehce vstřebatelného železa, které je důležité pro krvetvorbu, metabolismus a vývin mozku. Bílkoviny červeného masa také daleko lépe podporují vstřebávání zinku, který je nezbytný pro růst, obranyschopnost organismu a hojení ran.



2) Prevence civilizačních onemocnění Konzumace jehněčího masa je vhodná také pro ty, kteří mají potíže se sníženou funkcí štítné žlázy. Svým složením pomáhá podporovat činnost nadledvinek, stimuluje tak produkci jejich hormonů. Maso jehňat je dobrým zdrojem již zmíněných omega-3 mastných kyselin, které působí protizánětlivě a redukují tak možnost vzniku aterosklerózy. Spolu s antioxidanty je přítomnost omega-3 kyselin důležitá pro podporu kognitivních funkcí člověka, proto by ho měly do svého jídelníčku zařadit také starší osoby.

« předchozí strana 1 2 další strana »