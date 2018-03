Amerika propadá pití "raw" vody

19. března 2018 | 15:00

Slyšeli jste už o takzvané raw, tedy syrové stravě? Zjednodušeně řečeno, její přívrženci věří, že život a všechny důležité funkce závisí na enzymech, které vaření potravy zabíjí, a tak dávají přednost syrovému jídlu. Ve Státech se tento trend rozšířil i na pití vody. Zastánci „raw“ vody hlásají, že voda nesmí být vůbec upravená, aby si zachovala všechny zdraví prospěšné látky. Jak je tomu doopravdy? A dostaneme se k takové vodě i na českém trhu?

Filozofie pití neupravené vody, která pochází nejen z deště, ale i z potoků, řek či dokonce ze stojatých vod, se zprvu začala šířit v sanfranciském Silicon Valley. Dnes už nejde pouze o módu zbohatlíků ze severu Kalifornie, novému trendu propadají lidé na celém západním pobřeží. V USA tak dochází k rozmachu startupů, tedy nových a rychle se vyvíjejících společností, které prodávají zcela obyčejnou neupravenou vodu.



Možná si řeknete, že Američané zase jednou „objevili Ameriku“. Neupravovaná pramenitá voda je přeci k dostání i na českých pultech. Ale pozor! „Raw“ voda, dostupná na americkém trhu, nesplňuje ani zdaleka přísné evropské hygienické standardy a proto by bylo chybou zaměňovat ji s vodou určenou českému spotřebiteli. Zatímco americkou „raw“ vodu si můžete představit jako obyčejnou dešťovou vodu, neupravená voda, která je k dispozici na evropských prodejních pultech, pochází z hloubkových vrtů a vyznačuje se svojí čistotou.



Rizika „raw“ vody

Podobně jako u raw potravin i v případě vody, která neprošla žádnou úpravou, si spotřebitelé slibují řadu pozitivních účinků na jejich zdraví. „Syrová“ voda má totiž obsahovat všechny přirozené organické látky včetně bakterií a mikrobů, které mají prý tělu pouze prospívat. Odborníci však varují. Podle expertů představuje taková voda velké zdravotní riziko. Na rozdíl od vody získané z hloubkových vrtů, kde znečištění a výskyt virů nehrozí, může „raw“ voda zapříčinit řadu infekčních onemocnění. Jde především o původce střevních nákaz, zejména břišního tyfu, bakteriální dyzentérie, cholery, virové hepatitidy A, enteroviróz, parazitárních a jiných onemocnění. Taková voda se navíc lehce zkazí, je náročná na přepravu a skladování. I přes to se v USA velmi dobře prodává. Nic na tom nemění ani vysoká cena vody, která se pohybuje přibližně od 25 do 50 eur za 10 litrů. Pro našince, který si může za pár korun dopřát „živou“ a zdravotně nezávadnou vodu, je to těžko jen velmi těžko představitelný fakt .

