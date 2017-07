GYROS, KEBAB, TORTILLA, TAPAS,…

6. července 2017 | 09:00

Na letní dovolené si chceme vychutnat kromě plážových radovánek i regionální speciality. Dobrat se však správného pojmenování pokrmu, který chceme okoštovat, může být někdy tvrdým oříškem. Není proto divu, že jsme se naučili „házet do jednoho pytle“ zdánlivě podobné pochutiny, jako je gyros a kebab. Doporučení však zní, neberte menu na lehkou váhu a zkuste jídla nazývat pravými jmény. Pro nás malé přeřeknutí může totiž pro místní prodejce být velkou urážkou na cti.

V Turecku chtějte „kebab“

Dovolená na turecké či egejské Riviéře je hlavně o moři, perfektním servisu, programech all inclusive, lázních hammam, nákupech, ale hlavně vynikající turecké kuchyni v čele s kebabem. Mezi tureckým kebabem (přesněji döner kebabem) a řeckým gyrosem je ve skutečnosti velký rozdíl. Přestože se Češi naučili pojmenovávat oba pokrmy převážně výrazem „gyros“, měli by si při návštěvě Turecka objednávat „döner“, místní prodavači bývají totiž na výraz „gyros“ značně hákliví. Proslulý pokrm se skládá z plátků masa opečeného na rožni, které se postupně odkrajuje a podává se s cibulí, rajčaty a salátem, jako přílohu Turci mívají rýži nebo pita chléb. Různé dresinky do něj začali přidávat až Němci, kteří si pokrmy oblíbili v tureckých bistrech. Tomu pravému tureckému se však nic nevyrovná, takže jestli patříte mezi gastroturisty, přesvědčte se sami. Díky last minute nabídkám tam jste co by dup!



V Řecku objednávejte „gyros“

K řeckému gyrosu zase kromě zeleniny tradičně patří omáčka tzatziki, podává se většinou s hranolky nebo chlebem. Příprava obou pokrmů je podobná a tkví v grilování kousků masa na jehle. V gyrosu najdete maso vepřové, na rozdíl od kebabu, který se dělá výhradně z hovězího, jehněčího nebo kuřecího masa. Rozdíl je také ve speciálních směsích, kterými se maso koření či v přílohách, které se k masu konzumují. Řecké ostrovy však patří mezi nejoblíbenější destinace pro letní dovolenou u moře nejen díky špičkové kuchyni. Najdete tu místa uchráněná od masové turistiky i moderní luxusní hotely pro nejnáročnější. S CK Fischer se můžete podívat hned na celou řadu řeckých ostrovů, například na Santorini, Korfu, Zakynthos, Kos, Karpathos nebo na Samos, kde si v klidu vychutnáte jak nejrůznější řecké speciality, tak nejkrásnější pláže Evropy.



