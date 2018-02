Konečně zdravější chipsy!

Text: Prima Žena

2. února 2018 | 09:00

Chipsy jsou u lékařů na černé listině. Právem. Cukrovka, obezita, tlak, cévy – máloco devastuje naše tělo tak jako klasické chipsy. Pokud je ale milujete, máme pro vás skvělou zprávu: luštěninové chipsy z Jeseníku jsou rozhodně zdravější, a přitom tak chutné, že se vyrábějí po tunách.



Málokterá potravina má u dietologů tak špatnou pověst jako bramborové chipsy. Jejich častá konzumace má kvůli vysokému obsahu soli a rafinovaných, teplem upravovaných olejů velmi neblahý vliv na lidské zdraví. Značně riziková je navíc látka akrylamid, což je sloučenina vznikající už při teplotách nad 100 °C během smažení potravin bohatých na škrob. Nalézt alternativu, která by omezila tyto nezdravé vlivy, ale přitom si zachovala křupavost a delikátní chuť, se donedávna jevilo jako nemožné.



Luštěniny jsou plné bílkovin a minerálů

Kombinace luštěninové mouky a zajímavých příchutí se ukázala jako správná cesta. „Luštěniny jsou plné bílkovin a minerálů a prospívají našemu tělu. V Česku se v jídelníčku zatím neobjevovaly tak často, jak by si zasloužily. Chceme to změnit a ukázat lidem, že to není jen o hrachové polévce nebo čočce na kyselo,“ vysvětluje Martin Mondek ze společnosti Yeschips. „Původní plán byl vytvořit zdravější alternativu chipsů pro stále větší počet celiaků a lidí nesnášejících lepek, ale zároveň oslovit i běžné spotřebitele. Luštěniny jsou přirozeně bezlepkové, ale zároveň při nápaditém zpracování i mimořádně chutné, což spousta lidí vůbec netuší,“ říká Ondřej Kocur z Yeschips. A pokus vyšel: Za necelé tři roky se podařilo z rodinné firmičky vybudovat prosperující podnik, který vyrobí téměř sedm tun zdravějších chipsů každý měsíc a v nových prostorách, kam se výroba po novém roce přesouvá, se produkce ještě desetkrát zvýší.



« předchozí strana 1 2 další strana »