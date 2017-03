Pokrmy se zeleným ječmenem a pšenicí

30. března 2017 | 12:00

Prášek z mladých výhonků zeleného ječmene či mladé pšenice představuje nejčistší zdroj vitality pro vaše tělo. Obsahuje přírodní koktejl vitaminů, minerálních látek, enzymů, chlorofylu, vlákniny a dalších prospěšných látek.

Prášková forma, stejně jako u NEOBOTANICS® ČESKÉ CHLORELLY nabízí mnoho možností použití v kuchyni a obohacení vašich oblíbených pokrmů o nutričně hodnotné látky. Ve všech uvedených receptech je možné použít oba produkty – NEOBOTANICS® ZELENÝ JEČMEN BIO i NEOBOTANICS® MLADÁ PŠENICE BIO.



Ovesná kaše s mladou pšenicí, lesním ovocem a kokosem

Vhodné jako: snídaně nebo svačina



Potřebujete:

3 g (1 čajová lžička) NEOBOTANICS® MLADÁ PŠENICE BIO

1 hrnek ovesných vloček

2 hrnky mléka (živočišného či rostlinného)

Kiwi

hrst čerstvého lesního ovoce

hrst sušeného kokosu

med nebo agávový sirup



Postup:

V kastrůlku ohřejte mléko, přidejte ovesné vločky a nechte nabobtnat. Do teplé kaše (zachovejte teplotu do max. 40°C) zamíchejte prášek z mladé pšenice. Kaši nalijte do misky, ozdobte ovocem a posypejte kokosem. Můžete také dosladit medem nebo agávovým sirupem.



