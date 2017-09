Polévkovač zvládne připravit i vydatnou kaši

Text: Prima Žena

23. září 2017 | 09:00

Příprava výživné kaše pro dítě zabere nějaký čas. Spousta matek se proto uchyluje k nákupu instantních směsí. Ty se ale často svým složením, obsahem živin i vitamínů plnohodnotným kaším nevyrovnají a jejich cena je většinou vysoká. Existuje však jednoduché řešení. Málokdo si totiž uvědomuje, že populární domácí polévkovače zvládnou kromě vynikajících polévek a omáček připravit i vydatnou kaši.

Domácí dětské kaše jsou vždy čerstvé a obsahují tím pádem jen to, co mají děti rády. Nejsou v nich žádné chemické náhražky a nad jejich přípravou máte plnou kontrolu. Když použijete rýži nebo jáhly, máte jistotu, že výsledný pokrm nebude obsahovat ani lepek. Navíc všechny ingredience zakoupíte velmi levně v každé prodejně zdravé výživy nebo v supermarketech. Například polévkovač od britského výrobce Morphy Richards obsahuje zabudovaný mixér, který zvládne vyrobit velmi jemnou kaši. Tento polévkovač navíc pojme až 1,6 litru, tudíž vždy můžete vyrobit více kaše a uchovat ji v chladničce do příštích dnů. Společně s odborníky z Morphy Richards přinášíme dva recepty, které zvládne v polévkovači připravit každá zaneprázdněná máma:



Rýžová kaše

Ingredience pro jednu porci:

250ml hrnek rýže

polévková lžíce cukru

čajová lžička másla

ovoce dle výběru





Rýži propláchněte ve studené vodě. Na jeden 250ml hrnek vody použijeme dvě polévkové lžíce rýže. Směs nalijeme do polévkovače a přidáme ovoce, které máme zrovna při ruce. Ovoce není nutné nijak porcovat, jen peckoviny zbavíme pecek. Polévkovač má zabudovaný mixér, který ovoce zpracuje sám. Pokud chceme zajistit v ovoci co nejvíce vitamínů – přidáme ho do kaše až na samém konci a směs necháme ještě jednou rozmixovat. Následně přidáme máslo, mléko a cukr. Zavřeme polévkovač a míru mixování nastavíme na maximum. Za cca 21 minut je kaše hotová. Kaši ochutnáme, případně dochutíme mlékem a cukrem a necháme ji vychladnout do požadované teploty.



« předchozí strana 1 2 další strana »