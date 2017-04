Ryba: moderní, trendy a sexy potravina

Text: Prima Žena

13. dubna 2017 | 15:00

Ryby neunaví. Jsou vyhledávanou složkou jídelníčku sportovců, aktivních osob, fitness trenérů a výživových poradců.



Hodně lidí říká, že ryby nekupují, protože nevědí, jak je připravit. Přitom je kuchyňská úprava velmi rychlá a zábavná. Podle čeho si máme rybu vybrat a jak často bychom je měli jíst, nám prozradila Ing. Eva Kubišová ze společnosti Kimbex.



Jak vybrat kvalitní rybu?

Dnes je na trhu velké množství vynikajících ryb. Evropská legislativa přispěla k tomu, že dnes se již vše o kvalitě ryby dočtete z etikety. Čtěte tedy etikety poctivě. Filé a filety nekupujte, pokud objevíte ve složení tzv. éčka. Svědčí to o tom, že výrobce přidal do ryby vodu. Já dávám přednost rybám celým, případně kuchaným bez hlavy, kde je garantováno, že tak jak byla ryba ulovena, ji i koupíte.



Na co si tedy dát pozor?

Jak jsem říkala, čtěte etiketu. Tak se dozvíte nejvíc o původu, odkud ryba pochází, jakou metodou byla vylovena, zda se jedná o rybu vylovenou z moře nebo rybu z chovu. Kupujte ryby od ověřených dodavatelů, a pokud máte dotazy, ptejte se. Nám často zákazníci píší, jakou rybu koupit, kde, radí se o přípravě. Spousta z nich nakupuje přímo v našem e-shopu Rybí tržiště protože vědí, že nakupují přímo od zdroje.



Jaký je rozdíl mezi čerstvou a mraženou rybou?

Pokud se zamyslíte, i mražená ryba je čerstvá. Mražení je pouze jedním ze způsobů kvalitní konzervace. Musíme se však bavit o hluboce zmrazené rybě. Některé ryby nelze spotřebitelům podat jinou cestou než konzervované mražením. Například na Aljašce je sezóna na výlov divokých lososů vracejících se do řek jenom jedenkrát ročně, a navíc v jednom, max. dvou měsících. Jedinou možností, jak si dopřát během celého roku divokého lososa z Aljašky, je koupit ho kvalitně zamraženého nebo zavařeného v konzervě. Pokud se zde bavíme o čerstvosti, i chlazená ryba může být méně čerstvá než hluboce zmražená. Čerstvost je pouze soubor vlastností, které se stářím produktu mění. Proto je zde konzervace mražením, která tento proces zpomaluje. Rychle zamražená ryba je velice kvalitní a čerstvá a při pomalém rozmražení v chladničce nepoznáte rozdíl od ryby chlazené. A navíc konzumací nic neriskujete.



