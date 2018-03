Sladké proteinové snídaně do 10 minut

Text: Prima Žena

14. března 2018 | 15:00

Věděli jste, že když si dopřejete své oblíbené celozrnné pečivo nebo ovesnou kaši, nedodáte svému tělu bílkoviny téměř žádné? Nastartujte svůj den sladkou snídaní plnou bílkovin. Zkuste nahradit běžnou snídani plnou sacharidů takovou, která vám kromě vitamínů a minerálů dodá i tolik potřebné bílkoviny. A to proteinovou kaší, která může být navíc každý den úplně jiná. Při její přípravě se vaší fantazii meze nekladou.

S ovocem a oříšky je dokonalá

Zdravá snídaně = základ úspěšného dne

Pokud hubnete nebo jíte zdravě, je pro vás pravidelný přísun bílkovin velmi důležitý. Díky němu chráníte svou svalovou hmotu, o kterou určitě nechcete přijít. Jak ale připravit proteinovou snídani, když nemáte času nazbyt? Sáhněte po proteinové kaši KetoDiet , která má i tu výhodu, že je hotová raz dva. Stačí ji rozmíchat ve vodě či v mléce a ohřát. Vyberte si ze 4 příchutí – vanilka, čokoláda, malina, jablko-skořice – a do hotové kaše přidejte další zdravé ingredience.I vy, kteří jste se pustili do hubnutí s proteinovou dietou , si můžete kaši doladit. Pokud jste na začátku diety, přidejte do ní lžíci semínek (chia semínka, lněná, konopná atd.) či oříšků (mandle, vlašské, kešu aj.). Když je opražíte na pánvi, bude vaše snídaně krásně křupat. V další fázi si dopřejte i ovoce s nízkým obsahem cukrů. Zkuste malinovou kaši s borůvkami a mandlemi! Nebo přidejte jahody či bílý rybíz. A když s dietním plánem končíte, přimíchejte lžíci bílého jogurtu / polotučného tvarohu. Kaše bude jemnější a zasytí vás mnohem víc. Zvlášť po cvičení.Proteinová kaše se nehodí jen do diety. Pokud rádi jíte zdravě, smíchejte si kaši s ovocem, oříšky a dalšími ingrediencemi bez omezení. Stojí za to ochutnat kaši s kokosovým / mandlovým mlékem místo vody, nastrouhat do ní hořkou čokoládu či kokos, osladit ji ovocem nebo čekankovým sirupem. Nakonec si ji posypte třeba opraženými ovesnými vločkami. Těšíte se na ráno se svou proteinovou kaší?