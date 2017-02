Staňte se čokoládovým someliérem

Text: Prima Žena

20. února 2017 | 15:00

Kdo by neznal čaj o páté či ranní kávu k snídani. Už jste ale dostali pozvání na degustaci čokolády? Pochutnávat si na královském nápoji nebo tabulce této lahůdky podléhá přísné etiketě a v dnešní době i čokoládové kultuře staré přes dva tisíce let.

Stejně tak jako u kávy, vína a whisky i u čokolády rozlišujeme hlavní charakteristiku chuti, jako je zemitost, ovocné či kouřové tóny, a praví profíci dokáží její kvalitu určit podle čichu. Přinášíme vám návod, jak správně čokoládu degustovat, čeho byste si měli při výběru všímat a čeho se naopak vyvarovat.



Za vším hledejte kakao Kakao je základ. Neplatí nutně, že čokoláda s vyšším podílem kakaa je více hořká. Chuť ovlivňuje několik faktorů: kvalita a kyselost půdy, pěstovaná odrůda, nadmořská výška, správně provedená fermentace nebo pražení. Za hořkou variantu oblíbené lahůdky se považuje ta, jež obsahuje nad 70 % kakaa. Pokud je hodnota nižší, musí se označovat jako tmavá. U kvality čokolád však rozhoduje především druh kakaových bobů a země původu. Na obalech své oblíbené tabulky tedy hledejte pojem Criollo, tyto boby jsou považovány za nejlepší a pocházejí třeba z Ekvádoru, Mexika a Madagaskaru. Vedle nešlápnete ani s boby Trinitario z Trinidadu.



Pokud máte čokoládu vyrobenou z kakaových bobů z jednoho regionu, či dokonce z jedné farmy nebo konkrétní plantáže, pak se nazývá Single Origin. Je to jako se Single Malt whisky, která pochází z jediného druhu sladu a její výroba probíhala pouze v mateřské palírně.



Čokoláda jako elixír zdraví Považujete-li přidávání koření do čokolády za trend moderní doby, jste na omylu. Je to již dva tisíce let, kdy začali původní obyvatelé Jižní Ameriky pěstovat kakaovník. Jeho semena mleli a připravovali si z nich hořký nápoj, který nazývali elixír zdraví. Aztékové svou čokoládu skoro vůbec nepřislazovali (pouze medem), naopak přidávali mletou kukuřici a koření jako vanilku, chilli, černý pepř či kůru magnolie. Se slazením cukrem začali až kolem 16. století ve Španělsku.



« předchozí strana 1 2 další strana »