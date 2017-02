Tabasco – víc než jen omáčka

16. února 2017 | 15:00

Tabasco je v kuchyni pojmem. Lze ho totiž použít na dokořenění téměř jakéhokoli jídla. Hodí se do salátů, omáček, luštěnin, na maso, míchaná vejce, ale i na zmrzlinu nebo do nápojů. Bez tabasca by se neobešel ani známý koktejl Bloody Mary.