To nejlepší ze středomořské kuchyně!

Text: Prima Žena

15. srpna 2017 | 15:00

Itálie se může pyšnit nejen nádhernou přírodou, čistým mořem a úchvatnými památkami, ale také vynikající gastronomií. Lehké a svěží obložené bagety, které si můžete v srpnu a v září vychutnat na všech pobočkách Pekařství Mr.Baker a Hello! připomínají právě tuto středomořskou zemi.

Kombinace šťavnatých rajčat, jemné mozarelly a bazalky – to je salát Caprese, který patří mezi klasiky italské kuchyně. Právě tímto pokrmem se nechali inspirovat v pekařstvích Mr.Baker a Hello! a připravili pro své zákazníky ciabattu nebo křupavý croissant s plátky čerstvých rajčat, kvalitní mozarelly a lahodným bazalkovým pestem. Výborná svačinka nebo lehký oběd, ideální pro teplé dny!



Pokud si bagetu nedokážete představit bez voňavé uzeniny, můžete sáhnout po vícezrnné bagetce s rajčaty, kuřecí šunkou a lístky rukoly, oblíbené pro svou nezaměnitelnou chuť. Rukola pochází původně právě z Apeninského poloostrova a je součástí řady tradičních italských pokrmů. Obsahuje nejvíce betakarotenu a vitamínu C ze všech druhů listové zeleniny. O důvod víc tuto sezonní novinku vyzkoušet!