V novém Sklizeno nabízí kvalitní potraviny

Text: Prima Žena

27. ledna 2017 | 15:00

Počet prodejen Sklizeno se během roku 2017 rozšíří na dvojnásobek. Sklizeno se totiž v loňském roce spojilo s dosud konkurenčními sítěmi My Food a Náš Grunt, aby společnými silami mohly dostat kvalitní potraviny za rozumné ceny do více a více domácností.

Prodejny My Food, Náš Grunt i Sklizeno se během zimy a jara změní v nové, modernější Sklizeno a přibudou úplně nové prodejny v obchodních centrech po ČR a eshop. Změna proběhne v oblasti sortimentu – ke stávající nabídce přibudou především funkční potraviny, potraviny pro zvláštní diety a polotovary a (skoro)hotová jídla vlastní výroby. Všechny potraviny bude Sklizeno vybírat podle nově zavedeného vlastního kodexu kvality.„Sjednocení pod jednu značku je jedním z prvních kroků v naší vizi budování široce dostupných prodejen zdravého životního stylu. Sklizeno, My Food i Náš Grunt vznikaly v době, kdy byl hlavní důraz kladený na farmářské a lokální. Po šesti letech už jsme ale dál a chceme zákazníkům nabídnout kvalitní potraviny v mnohem širším měřítku a v modernějším pojetí. I proto prodejny i vizuálně posouváme od farmářského vzhledu směrem k modernějšímu, čistšímu designu, který více odpovídá jejich nabídce,” popisuje vývoj konceptu Sklizeno David Kukla, zakladatel Sklizeno. Zakladatelé všech tří sítí zůstávají v čele nového Sklizeno a budou společně táhnout za jeden provaz, aby Sklizeno nabízelo pořád to nejlepší opravdové jídlo.Páteř nabídky bude stát stále na kvalitních, lokálních potravinách, budou je dále doplňovat další moderní potraviny, jako jsou funkční potraviny, kvalitní polotovary a hotová jídla vlastní výroby i od externích dodavatelů a další. Všechny potraviny nově musí splňovat přísný kodex Sklizeno, který bude viset v každé z prodejen, aby zákazník na první pohled věděl, jaké potraviny v prodejně najde a především které látky nemohou obsahovat.

