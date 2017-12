Vánoce nemusejí být svátky přejídání

Text: Prima Žena

19. prosince 2017 | 12:00

Advent je v plném proudu a s ním i přípravy a těšení se na Vánoce. Zkuste si je letos užít a vychutnat bez stresu a v pohodě. Nenechávejte vánoční nákupy na poslední chvíli a nenapínejte svoje nervy v předvánočních frontách a tlačenicích v obchodech. Vánoční svátky určitě nejsou ani svátky přejídání a nezdravých jídel. Odborníci radí, jak zdravější jídla připravit. Na vánočním stole má své místo sušené ovoce jako náhrada sladkostí, třeba u dětí.



I na Vánoce se obejdete bez klasického cukru

Tip na recept:

Čokoládové kuličky

Spousta z nás si mylně namlouvá, že právě vánoční svátky jsou příležitostí, kdy povolit finance, ale i opasky. Tak tomu určitě není.Při pečení se nebojte použít místo másla třeba kokosový olej. „Nebo co třeba zkusit avokádo? V něm najdete jen zdravé tuky a spoustu vlákniny, vitamíny C i E a k tomu ještě důležité prvky jako hořčík, železo a fosfor,“ navrhuje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně sítě výživových poraden NATURHOUSE, která je členem České asociace franchisingu . Pečte místo klasické mouky z pohankové či mandlové.Oslaďte si život i cukroví, ale místo cukru použijte med. Dle slov hlavní výživové poradkyně z www.naturhouse.cz . Další možností, čím můžete sladit, je stévie. Nebo lze použít rozmixované datle, které mají vysokou sladivost. Chutných a přitom zdravých receptů je mnoho.1 čokoládový pudink SLIMBEL, 1 balení čokoládových sušenek FIBROKI , 225 ml nízkotučného mléka, na obalení mleté oříšky/kokos/kakao APINATSušenky FIBROKI rozdrťte válečkem najemno. 1 sáček pudinku SLIMBEL rozšlehejte v 225 ml nízkotučného mléka pokojové teploty dohladka. Do pudinku přidejte rozdrcené sušenky a vypracujte hmotu na tvoření kuliček. Kuličky obalte v mletých oříškách/kokosu nebo kakau APINAT a nechejte v chladu ztuhnout.