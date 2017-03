Vodňanská Mladá kachna

Text: Prima Žena

15. března 2017 | 15:00

Jsem Mladá kachna. Pod značkou Vodňanská kachna mne na Váš stůl dodává společnost Vodňanská drůbež, a.s.



Jsem speciálně šlechtěná a mám proto vyšší podíl masa v prsní partii, které obsahuje nižší procento tuku, než u ostatních kachen. Dělám to pro to, aby si na mne mohl pochutnat téměř každý.



Vyrůstala jsem v českých uzavřených chovech, a protože jsem pěkně mlsná, nechala jsem si servírovat pouze pečlivě kontrolované krmné směsi. Než se dostanu na Váš stůl, jsem zpracovávána skladována za těch nejpřísnějších hygienických a veterinárních podmínek. Společnost Vodňanská drůbež si totiž zakládá na tom, abyste mne dostali vždy čerstvou, s masem nejvyšší kvality. Tak to jsem celá já - Vodňanská Mladá kachna.



V případě, že máte obavy, aby pečínka právě na Vašem stole měla dokonalou chuť, ale nejste zrovna mistrem v kuchyni, nebo si jen chcete ušetřit trochu vzácného času, kupte si Kachní čtvrtky na pečení. Maso je ochucené vybraným kořením s dokonale vyváženou chutí, uložené v aluminiovém pekáčku. Stačí lehce podlité vodou vložit do trouby, upéct a tradiční kachna je připravena k podávání s přílohou dle vlastního výběru.



Pokud nejste hospodyňka na plný úvazek, nemáte času nazbyt, ale také si na mne chcete rychle a snadno pochutnat, mám i pro Vás řešení. Stačí si koupit Kachní čtvrtku předpečenou. Čtvrtka je předpečená ve vlastní šťávě, stačí ji jen doma rozbalit, s výpekem vložit do pekáče a rozpéct, aby získala křupavou kůrčičku. Za půl hodiny tak můžete k obědu servírovat dokonale propečenou kachní čtvrtku.



Právě o velikonočních svátcích, kdy jsme obklopeni velmi širokou škálou nejrozmanitějších pochoutek, od sladkých mazanců či jidášů, přes různě upravená vejce až po nejrozmanitější druhy jídel, je dobré si dopřát také kvalitní a dobré kachní maso. Když kachnu tak pečenou, když pečenou tak Vodňanskou.