Hodinky Calvin Klein

Text: Prima Žena

2. května 2017 | 09:00

Populární světový návrhář přináší i letos skvělou nabídku nových modelů šperků a hodinek, které Vám vyrazí dech. Provedeme Vás ukázkou nejoblíbenější hodinkové řady Minimal.



Letos je to přesně 20 let, kdy z dílny značky Calvin Klein vzešli první hodinky. Za ten čas se značka natolik zdokonalila, že každý rok přináší na trh produkty, které se prakticky přes noc stávají bestsellermi. Značka Calvin Klein sází na kvalitu, proto jsou při výrobě použity nejkvalitnější materiály. Hypoalergenní ocel, švýcarský strojek, minerální nebo při některých modelech i safírové sklíčko.Jedním z letošních bestsellerů je i nádherný kousek, který si našel i v Čechách již mnoho majitelů.Nadčasový a sportovně elegantní look hodinek Calvin Klein je nejoblíbenějším kouskem modelové řady Minimal. Tento rok stále více módní zlaté provedení s označením K3M22526 upoutá pozornost a zaujme na první pohled. Dopřejte si komfort, pohodlí a přesnost švýcarského strojku ETA za přívětivou cenu v hodinkách Calvin Klein.V nabídce je v mnoha barevných variantách od čistě ocelového, přes lákavou zlatou až po růžové zlacení nebo odvážnou černou. Vybrat si lze i z mnoha barev ciferníků. V nabídce je stříbrný, černý, modrý a další zajímavé kombinace.Řada Minimal není typicky ženská nebo mužská záležitost. Proto si lze vybírat i ze dvou velikostí ciferníku. Více informací o aktuální nabídce najdete v seznamu prodejců.Seznam autorizovaných prodejců Calvin Klein najdete na www.meridamorava.cz v sekci Calvin Klein.