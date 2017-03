Jak pečovat o diamantové šperky?

Text: Prima Žena

26. března 2017 | 09:00

Diamanty jsou nejtvrdšími přírodními látkami na zemi, což vyvolává dojem jejich naprosté nezničitelnosti. I přesto se o ně musíme náležitě starat. Při nošení na sebe váží okolní mastnotu, uvolnit se také mohou ze svého pouzdra a kámen může vypadnout. Je proto nezbytné prsteny, náušnice či náhrdelníky nechat pravidelně kontrolovat u odborníka, správně je skladovat a také čistit. Díky následujícím tipům už nebudete váhat, jak na to.

Se šperky je třeba zacházet opatrně, ne jinak je tomu u těch s pravými diamanty. Každá žena touží po tom, aby krása jejího zásnubního prstenu nikdy neopadla, proto je potřeba mu věnovat náležitou péči. Vlastníci drahých kamenů by se proto měli soustředit především na tři oblasti – správné skladování, čištění a také vhodné zacházení během dennodenního nošení. Každý den se totiž věnujeme mnoha aktivitám, které nám na první pohled mohou připadat naprosto neškodné. Opak je však pravdou.



„Kosmetika a pleťové krémy obsahují složky, které jsou mastné. Ty na sebe diamant váže, proto si vždy šperky dáváme až poté, co tyto produkty použijeme, resp. po veškerem stylingu. Neměly by se dostat do kontaktu ani s obyčejným mýdlem či chlorovanou vodou v bazénu – proto vždy z rukou prstýnky, řetízky a náušnice před vstupem do vany či do bazénu sundáváme,“ radí Jana Vernerová ze společnosti DIC, která vyrábí vlastní luxusní řemeslné šperky.



Pokud klenoty nenosíte delší dobu, je vhodné pořídit pro každý kousek úložné místo. Například krabičku vyplněnou podšívkou a bavlněnými polštářky, které vymezí prostor - šperky se tak nebudou moci volně pohybovat. Navíc díky skladování po jednom předejdete vzájemnému poškrábání. Variantou mohou být i krabičky s přihrádkami nebo váčky se zipy.



K péči o šperky patří také jejich pravidelné čištění. Nedoporučujeme však čistit diamanty pomocí zakoupeného či doma vyrobeného roztoku, ale obrátit se přímo na odborníka. Nejvhodnější je navštívit jej jednou za půl roku, diamant je vyčištěn ultrazvukem a jsou řádně zkontrolovány hroty a obroučky, které kámen drží přesně na svém místě. V showroomech společnosti DIC je tento servis poskytován standardně, klenoty zlatník vyčistí na místě na počkání.