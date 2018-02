Text: Prima Žena

13. února 2018 | 12:00

Kolekce GANT Time jaro/léto 2018 oslavuje dobrodružství objevování a krásu jednoduchosti.



Waldorf Lady

Klíčové prvky vycházející z tradičního amerického sportovního stylu značky GANT se snoubí s klasickými barvami a materiály, a vytvářejí tak neotřelé kombinace, které ztělesňují současného ducha značky GANT. Hrdost na kořeny pocházející z východního pobřeží Ameriky i vášeň pro sportovní preppy styl se odrážejí v moderním designu, který nositelům přináší klasický styl značky GANT.Přivítejte teplejší dny s elegantními hodinkami GANT Waldorf, které přinesou jarní tání i do vašeho šatníku. Jednoduché a přitom rafinované linie doplňuje ciferník v barvě mořské modři a kožený řemínek, které dohromady dodávají hodinkám čistý vzhled pro plynulý přechod mezi ročními obdobími.Iontově pokovované pouzdro v teplé barvě růžového zlata i protáhlé ručičky jako by předznamenávaly nadcházející slunné dny. Indexy v barvě tmavé modři a růžového zlata ladí s precizním prošíváním na řemínku, které upomíná na dlouhou tradici výroby košil společnosti GANT. Doplňkové funkce pak nabízí menší okýnko s ukazatelem data a terčík se vteřinovou ručičkou. Dopřejte si zářivé, moderní hodinky s nádechem preppy stylu, které se hodí do konferenční místnosti stejně dobře jako na pláž.Více informací a seznam prodejců na gant-time.cz