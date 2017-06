Letní kabelky – malé, praktické a lehké

Text: Prima Žena

27. června 2017 | 15:00

Léto si žádá kabelky malé, jemné a lehké jako pírko, abyste o nich v horku na rameni ani nevěděli. Malé crossbody na festivaly a letní party, psaníčka pro slavnostnější příležitosti, nebo kabelky střední velikosti, kam se vejde i oběd na piknik v parku. Přesně takové kousky jsme vybrali z kolekce značky Uashmama. K létu se hodí jemné pastelové barvy, ale kabelky jsou v nabídce i v přírodních barvách.

Kde koupíte?

Jste v létě pozvaní na svatbu či jinou slavností akci? Pak určitě využijete malé psaníčko do ruky v něžné růžové a šedé. Taštička navíc poslouží i jako cestovní pouzdro na pas či letenku. Zavírání je na zip.Na festivaly, do letního kina i na romantické procházky se hodí mít volné ruce. Kabelka s koženým popruhem crossbody je správná volba. Tahle z pratelného papíru je navíc velmi lehká. Stačí vám v létě po ruce mobil, peníze na zmrzlinu a sluneční brýle? Pak je ideální malá kabelka na zip s popruhem přes rameno, kam se vejdou přesně jen ty základní drobnosti. Trendy kombinace platinové a světle šedé.Na obědy v parku je přímo dělaná kabelka, která stylově vychází z klasického sáčku na oběd. Vršek se roluje a zapínání je na kožený řemínek. V nabídce varianta s popruhem přes rameno i bez. PS. Vejde se do ní i lahev vína.Univerzální malá kabelka, která poslouží jako psaníčko i ležérní kabelka přes rameno se využije v každém šatníku . Zavírání je na zip, popruh je kožený a je odepínatelný.Do práce i na rande využijete střední kabelku klasického, nadčasového tvaru. Uvnitř má malou kapsičku na zip, uši jsou z měkké kůže. Popruh přes rameno je odpínatelný a stejně jako kabelka je vyrobený z pratelného papíru.Online na www.uashmama.sk . Část kolekce najdete nově také v Praze v LEEDA Fashion Store obchodě Czech Labels and Friends a nově i v Holešovicích v SIGNATURE store and cafe