Slova od srdce

Text: Prima Žena

29. ledna 2018 | 15:00

O letošním svátku sv. Valentýna vyjádřete svou náklonnost šperky se sdělením od srdce.



Úžasně propracované šperky se sděleními, které jsou součástí tématu Exploze lásky, se vracejí právě včas před nejromantičtějším dnem v roce.



Složité ručně dokončované styly sdělují sladké pocity pomocí decentních písmen a motivů srdce, které vytvářejí větu „I love you“, to vše v provedení ze stříbra a obecného kovu PANDORA Rose, jedinečné směsi s narůžovělým odstínem.



Minimalistické řetízkové náušnice představují moderní interpretaci ikonického stylu 90. let a zažívají v této sezóně znovuzrození. Slova nejsou zapotřebí, protože nádherný náhrdelník a visací náušnice řeknou vše. Báječně univerzální otevřené prsteny dodávají romantickému stylu nový impuls v podobě svou srdíček proti sobě symbolizujících dva zamilované.



O letošním Valentýnu jí dejte dárek, který by si sama vybrala – a stvrďte svou lásku písemně.