Snubní prsteny

Text: PrimaŽena

24. ledna 2017 | 12:00

Zavítáte-li do malebného městečka Pecka v Podkrkonoší, možná byste jen těžko čekali, že se právě zde nachází největší výrobce snubních prstenů z nerezové oceli damasteel, v naší republice. Tím výrobcem je firma Hynek Kalista - KREDUM CZ, s.r.o.

Na začátku všeho to byl hlavně koníček a snaha tvořit netradiční dárky pro své blízké. Manžele Kalistovi totiž pojí láska k rukodělné práci, na kterou kladou velký důraz. Vyráběli šperky z oceli, železa, drobnou bižuterii z různých přírodních materiálů a netradiční bytové doplňky. Když se pak pod ruku pana Kalisty dostala ocel damasteel, následoval i pokus vyrobit originální snubní prsteny. A to se ukázalo jako stěžejní bod, který všechno změnil. Na trh se tak dostalo něco nového, „neokoukaného“ a žádaného. S vrůstajícím počtem objednávek se pak i přirozeně dostavovaly nové výrobní postupy a všechny výrobky se postupně vyvíjely.Dnes už má tato firma svou tradici, značku i několik zaměstnanců. Hlavním společným rysem je ruční výroba bez šablon a přesných strojů, která dává šperkům i jiným výrobkům osobité kouzlo neopakovatelnosti. Jak již bylo řečeno, zaměření je hlavně na snubní prsteny z nerezové oceli damasteel, nerezové oceli, titanu a v posledních letech také na zlato a stříbro. Pokud Vás jejich práce oslovila, naplánujte včas výlet do Pecky, kde též můžete navštívit romantický hrad Kryštofa Haranta či si pochutnat na jedinečné zmrzlině z pravého ovoce v Cukrárně Zlatá Pecka v podhradí. Další informace či přímo objednat můžete na www.kredum.cz