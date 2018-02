Šperky s duší

Text: Prima Žena

21. února 2018 | 09:00

Můj příběh začal tehdy, když jsem si v 15 vybírala střední školu. Nevěděla jsem zpočátku kam směřovat, jen jsem věděla, co mě baví. Kreslení a tvůrčí práce bylo to, co mi dávalo smysl. A tehdy mi přišla do života možnost vyučit se zlatnickému řemeslu. Netušila jsem, co mě čeká, ale lákalo mě to. Dodnes si pamatuji větu, kterou pronesla jedna paní na úřadě, když jsem do přihlášky na první místo uváděla: zlatnice - klenotnice s přáním dostat se na tuto školu.

Tehdy mi řekla: "Každý tu máme svou cestu. Pokud je Vám souzena, pak se tak stane."Na školu jsem se dostala a učila se 3 roky v Brně v Karatu. Po vyučení mě však bylo jasné, že abych uspěla, měla jsem se ještě co učit. Tvořit šperky mě bavilo, a ačkoli uplatnění v oboru bylo velmi malé, věděla jsem, že musím udělat dvě věci. Nevzdát se a sbírat zkušenosti.Začala jsem tedy v jedné malé firmě, kde jsem zpočátku dělala drobné opravy a skládala bižuterní skleněné šperky. Postupně jsem působila u různých soukromníků šperkařů a učila se. Za posledních 10 let strávených v pozadí se mé znalosti zdokonalovaly.Bylo to období plné překážek a spousty chyb, ale čím víc chyb děláte, tím víc se učíte. Z každé takové zkušenosti si beru jen to dobré co je pro mě přínosem. Když se teď ohlédnu, vím, že můžu říct: "Bylo to fajn a mělo to smysl, ale přišel čas jít dál."Tak jsem se rozhodla splnit si sen. Psát svoji vlastní kapitolu.Baví mě tvořit. A do každého šperku, který vyrobím, předávám i svoji tvůrčí energii. Dalo by se říci, že tvořím šperky s duší.Když jsem jedné paní, se kterou jsem se seznámila na skvělém semináři, vyprávěla, čím se zabývám, shrnula to do jedné věty: "Šperky v rukách.

