Sportovní hodinky, které vás nenechají v klidu

Text: Prima Žena

16. června 2017 | 12:00

Jen málokteré sportovní vybavení je použitelné i mimo fitko nebo běžecký ovál. Doma v šatníku mám sportovní oblečení striktně oddělené od toho běžného. Má to svůj důvod. Ke sportovnímu oblečení si mohu vzít sportovní ledvinku na mobil, kterou bych jinak na sebe nevzala. Platí to i naopak. Kabelky, které nosím do práce nebo na večer do města, se kamarádí s běžným, ale ne se sportovním oblečením.



fénix5S v kostce…

Toto pravidlo platí pro téměř všechno sportovní vybavení – boty, bunda, triko, spodní prádlo. Přesto ale existuje jedna výjimka.Tou jsou moje nové sportovní hodinky fénix5S . Mám je pár týdnů a nahradila jsem s nimi moje starší běžecké hodinky, které dosloužily. Ty staré byly pevnou součástí mého běžeckého vybavení. Nikdy neměly ambice si rozumět s oblečením na druhé straně mého šatníku. Ty nové jsou jiné, dávají najevo, že nepatří jen do jedné půlky mého dne. Při sportu mi rozumí více než můj partner. Nemohu z nich přitom spustit oči. Až tak, že po sportování je mi líto, je odložit společně s ostatním sportovním vybavením.Zjistila jsem, že pro řadu lidí jsou důvodem k tomu, aby se se mnou dali do řeči. Ačkoliv v práci nebo ve společnosti sportovní věci nenosím, jsou právě hodinky tím, co mé koníčky prozradí. Divili byste se, kolik lidí má podobné zájmy, aniž je to na nich na první pohled znát.Mám v šatníku pár kousků, na které jsem opravdu pyšná. U některých z nich jsem se dlouho rozmýšlela, zda si je mám pořídit. Podobné to bylo s mými novými hodinkami. Nebyly tak levné, abych si je koupila bez rozmyslu. Dnes bych je ale neměnila, slouží lépe, než jsem si kdy dokázala představit.Elegantní chytré a všestranné sportovní GPS hodinky. Dokáží měřit běh, jízdu na kole, plavání, běžecké i sjezdové lyžování a mají také funkce golfových hodinek. Jsou elegantní, dají se nosit i mimo sport jako běžné hodinky. Jdou propojit s chytrým telefonem a na ruce zobrazí příchozí volání, sms zprávy nebo blížící se úkoly. Jejich předností je vysoká odolnost a více než 1 týdenní výdrž na jedno nabití v režimu chytrých hodinek