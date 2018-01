Typologie cestovatelů. Zjistěte jaký jste vy!

Text: Prima Žena

11. ledna 2018 | 12:00

Cestování může mít mnoho podob. Možná jezdíte každý rok do Chorvatska na své oblíbené místo, nebo naopak vyhledáváte adrenalin, a tak letos plánujete projet Kambodžu na skútru. Někdo nemusí ani přejet hranice a sbírá zážitky v rodné zemi. Ať preferujete jedno či druhé, to, kam míříte a jak budete své cesty trávit, vás staví před zásadní otázku: do čeho si mám zabalit?

Potřebujete jenom příruční zavazadlo se skvěle promyšleným organizačním systémem nebo bytelný kufr, který přežije několik přestupů na letišti? Poradíme vám, jaké je to nejlepší zavazadlo právě na vaše cesty.



Dovolená bez starostí

Při balení na dovolenou máte všechno v kufru perfektně srovnané, ale při odjezdu domů už nedokážete přijít na to, jak je možné, že se vám tam všechno vešlo, a to jste ještě ani nenakoupili suvenýry? Pak je pro vás ideální látkový kufr Venice, který je velmi lehký a jeho důmyslný systém rozšíření kapacity vám dovolí zabalit vše, co potřebujete k dokonalé dovolené, a ještě něco navíc.



Business trip

Všechno ve vašem životě má řád, včetně toho, co a jak si balíte na cesty. Nejdůležitějším pracovním nástrojem je váš laptop, chytrý telefon a tak je pro vás bezpečí těchto věcí na prvním místě. Pro pracovní cesty je stvořený polykarbonátový kufr Roncato Double, který disponuje prvotřídním zámkovým systémem a také odnímatelným pouzdrem na notebook. Tato kapsa chrání váš počítač při cestování a po vyjmutí slouží jako brašna. Zkrátka chytré řešení pro vaše cesty.



Víkendová vyjížďka

Jedete na víkend s kamarádkou nebo na wellness s partnerem a nevíte, co čeho si zabalit. Na batoh máte věcí příliš moc a na batoh zase příliš málo, sportovní taška přes rameno se hodí dobře do posilovny, ale v hotelu s ní moc parády neuděláte. Kožená cestovní taška Elega je dokonalým společníkem pro takové příležitosti. Pravá kůže zaručí, že i po letech bude taška vypadat skvěle a nenechá nikoho na pochybách, že je rovnocenným doplňkem.



