Ve zlatnictví Smaragd si vybere každý

Text: Prima Žena

15. února 2017 | 12:00

Darovat ženě šperk, který ji rozzáří oči je jedna z nejhezčích chvil, které může muž zažít.

Ve zlatnictví Smaragd si můžete zakoupit krásné briliantové šperky, zejména briliantové náušnice, briliantové prsteny, šperky s drahými kameny – smaragdy, rubíny, ametysty, ale také klasické zlaté šperky se zirkony - náušnice, prsteny, přívěsky, dětské náušnice, zásnubní prsteny, snubní prsteny, řetízky, náramky, brože a také šperky ze stříbra.Spolupracujeme s několika skvělými zlatníky, proto dodáme také zlaté šperky na zakázku, vše podle přání a návrhůzákazníka.Nabízíme i náramkové hodinky do společnosti, pro zábavu i sport.Zboží si můžete prohlédnout také na našich kamenných prodejnách ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.S námi nic neriskujete. Nákup zakoupený na internetu můžete samozřejmě vrátit do 14 dnů a to bez udání důvodu.Ještě připomínáme, že balné, poštovné a pojištění zásilky je u nás zdarma.Těšíme se na vaše objednávky Zlatnictví Smaragd