Víte s jakými šperky být IN po celý rok?

19. června 2017 | 15:00

Módní trendy se mění každý rok a v určitých oblastech dokonce každou sezónu. Není tak na škoda podívat se, s jakými šperky letos určitě uspějete a co si raději nechat na jindy. Dobrá zpráva ale je, že ve špercích se nakonec uchytí jen ty nejvýraznější trendy a tak není potřeba každý rok obměňovat všechny kousky. Někdy stačí jen změnit kombinace, oprášit kousky starší nebo jednoduše dokoupit nějakou maličkost. V módě je totiž prvořadá hravost a styl a to platí i u šperků. Společnost DIC, český výrobce šperků doporučuje zaměřit na tyto trendy styly.

Barva kovu a kamenů a také design. To jsou tři hlavní atributy, které světem šperků hýbou nejvíce. Diamanty jsou a budou v módě stále, nikdy s nimi sice nešlápnete vedle, ale i u nich se můžete nechat inspirovat několika žhavými směry letošní sezóny.



Znáte Halo styl?

Kompozice centrálního drahomu obklopeného kruhem menších kamenů, která vytváří efekt podobný svatozáři. Tak by se stručně dal popsat zcela nový Halo styl, který v současnosti dobývá módní mola. Objevil se nejdříve na zásnubních prstenech, ale rychle a nekompromisně si prorazil cestu také do dalších typů šperků.



Kromě prstenu si tak můžete pořídit třeba přívěsek, náhrdelník nebo náušnice. Šperky v tomto stylu přímo sami vybízejí k dalšímu kombinování. Tak odhoďte invence a směle do toho.



Růžové zlato v romatickém viktoriánském stylu

Šperky inspirované touto érou jsou plné jemných přírodních motivů, křehkých vln a ornamentů. Jsou dokonalou ukázkou elegance a naprosté nadčasovosti, protože pokud si nějaký takový kousek pořídíte, budete ho moc bez obav nosit celý život. A růžový tón zlata, které bylo naposledy nejoblíbenější právě ve viktoriánské době, ještě podtruje ušlechtilost a krásu těchto šperků.



Ale nedejte se mílit jejich zdánlivým jednostranným využitím. Ozdobu v tomto stylu můžete v moderním pojetí klidně nosit i k jednoduché košili a džínám. Nikdo vás tak určitě nepřehlédne.





