Vnímejte to kouzelné

Text: Prima Žena

7. října 2017 | 09:00

Tuto sezónu vám hrdě představujeme zcela novu kolekci šperků Pandora Disney. Tyto zářívé ručně dokončované novinky inspirované Mickeym, Minnie a dalšími ikonickými postavami z příběhů Disney oživují svět kouzel a inspirují ženy k tomu, aby si plnili své sny.



Zkuste letos na podzim spatřit kouzlo ve všem, co děláte, a užít si zábavu, radost a věčné štěstí s novou kolekcí šperků Disney, která nabízí kouzelný sortiment snadno kombinovatelných designů. Představujeme vám nové drobné ozdoby Disney do medailonků PANDORA, které jsou společně s dalšími kolekcemi drobných ozdob PANDORA k dostání samostatně, abyste mohli je mohli kombinovat a popustit uzdu své fantazii.



Drobné prvky Disney, třpytivá ikona Mickeyho, třpytivá ikona Minnie a Polibek Mickeyho a Minnie ze sterlingového stříbra dodávají dotek kouzla každodennímu vzhledu se svými černými křišťály, čirými a červenými kubickými zirkoniemi a ručně nanášenou červenou, resp. černou glazurou. Zbrusu nový je v této sezoně také třpytivý medailonek PANDORA ze sterlingového stříbra. S rámečkem osazeným kubickými zirkoniemi a okénky ze safírového křišťálu je speciálně navržen tak, aby vystavil na odiv osobní kombinace drobných prvků. Můžete jej nosit ve třech různých délkách díky nastavitelnému řetízku. Dopřejte si toto okouzlující spojení i na zápěstí a přidejte další okouzlující portréty ze sterlingového stříbra, jako je portrét Mickeyho a Minnie.



Tyto nádherné kousky s tematikou Disney, které byly inovativně navrženy a překrásně vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů z etických zdrojů, lze kombinovat s ostatními šperky PANDORA, které společně vetknou úžasné pocity a úchvatné příběhy do vašeho stylingu.



Nechte své doplňky uvolnit vaše vnitřní kouzlo a sněte každý den.