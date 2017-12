Svetry Dale - 137 let unikátní know-how

Text: Prima Žena

17. prosince 2017 | 09:00

Dale je malá vesnice u západního pobřeží Norska, obehnaná krásnými strmými horami, vodopády a fjordy. Roku 1879 Peter Jebsen využil možností, které nabízel přírodní vodopád na řece Dale a založil továrnu Dale.

Od té doby je Dale of Norway předním výrobcem prvotřídního pleteného oblečení. Po dobu nepřetržité, 137 let trvající tradice výroby oblečení, nashromáždila firma Dale vlastní unikátní know-how, sahající od zpracování surové vlny až po pečlivé upletení a ušití finálního produktu ve vlastních dílnách. Firma Dale své výrobky kompletuje pouze ze 100% střižní vlny a to buď ze srsti norských ovcí, známých výjimečnou kvalitou vláken díky pobytu v přírodních horských podmínkách, nebo z prémiového, luxusního rouna merinových ovcí.



Od doby založení firmy se vývoj v Dale nezastavil. Ačkoli pokročilé počítače a stroje vedly k obrovskému pokroku ve výrobě strojně pletených svetrů, každému výrobku se stále dostává osobní péče a přístupu, které byly vždy charakteristickým znakem pro Dale of Norway. Firma vyvinula technologii zpracování příze k dokonalosti, ale zachovala tradiční norské vzory, aby jimi ozdobila své výrobky jen je využila na ty nejjemnější pleteniny. Všechny oděvy Dale of Norway nesou označení Woolmark, které zaručuje, že příze je vyrobena z vysoce kvalitní 100% ovčí vlny.