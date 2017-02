Bojovnice za ženy

Text: Prima Žena

10. února 2017 | 12:00

Znáte nejvýstřednější norskou olympioničku? Pokud jste fanouškem freestylového lyžování, nejspíš ano. Jmenuje se Kari Traa a je ambasadorkou hrdých žen. A výhradně pro ženy je určena také její vlastní značka sportovního oblečení, která vyniká kvalitou, funkčností, maximálním pohodlím a naprosto originálním designem, který má za úkol udělat každou ženu ještě krásnější. Jednoduše, sportovní oblečení ušité s maximálním pochopením pro ženské potřeby.

Začalo to kulichy a čepicemi, které si Kari pletla mezi závody, protože dostupné pokrývky na lyžařskou helmu jí z mnoha důvodů nevyhovovaly. Obdarovávala jimi své přátele a známé a zároveň si přizpůsobovala vlastní lyžařskou výbavu tak, aby ji v ničem neomezovala. S normálními ženskými křivkami si totiž dokázalo poradit jen velmi málo výrobců sportovního oblečení. Užitečný koníček postupně přerostl v něco víc a na samém konci cesty stálo založení nové módní značky Kari Traa , vytvořené ženou pro ženy v norské obci Voss.Aktivní životní styl klade ženám do cesty množství překážek. Krom těžce vyšetřeného volného času se pozornost upíná k vhodně navrženému oblečení. Bundy a kalhoty, které na jednom místě škrtí, aby hned vzápětí nepříjemně odstávaly, nejsou výjimkou, a ještě větší problém nastává při shánění vhodné podprsenky, která by zabránila bolestem způsobeným pohybem a zároveň ňadra nezdeformovala do nepřirozeného tvaru.Milovnice funkčního pohodlí Kari Traa proto navrhla speciální střihy pro bundy i kalhoty, které následně upravila i pro mikiny, kalhotky a podprsenky. A jsou to právě posledně jmenované, které si pro svou unikátnost zaslouží obsáhlejší zmínku. Ty od Kari mají vyztužená ramínka a unikátní systém zapínání, který nezradí ani při těch nejnáročnějších činnostech. Pohodlí zajistí bezkosticové provedení a jedinečnou funkčnost zase použití rychleschnoucích látek s různou směrovou strečovostí.Kari používá nápadité vzory a osobité zpracování. Všechny ženy se totiž chtějí především líbit a nezáleží na tom, jestli jsou zrovna na hodině zumby nebo na orientačním běhu. Vlněná móda u nás navíc není až tak obvyklá, takže potkat jinou ženu ve stejném oblečení je nepravděpodobné. Vlna navíc příjemně hřeje, nezapáchá a snadno se udržuje.