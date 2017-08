Hana Vágnerová tváří nové kolekce Tiqe

Text: Prima Žena

9. srpna 2017 | 15:00

Výrazné prvky, kvalitní materiály a zajímavé střihy. Svojí originalitou a precizním zpracováním potvrzuje tvorba Petry Balvínové každou sezónu své neochvějné místo mezi předními českými návrháři.

Nejinak je tomu u nové kolekce pro podzim/zimu 17/18, která je díky své multifunkčnosti a kombinovatelnosti vhodná pro kteroukoliv denní či večerní příležitost. Lookbookové fotografie nafotila herečka Hana Vagnerová, která se stala tváří kolekce.



„Petra Balvínová je nejenom mimořádně talentovaná a originální návrhářka, ale také extrémně zajímavá žena! Její modely vyžadují mít sebevědomí a názor a zároveň žena nesmí mít strach ukázat kým ve skutečnosti je. To je přesně to, co já na ženách obdivuji, proto jsem nesmírně šťastná, že jsem se s Petrou mohla na lookbooku podílet,“ říká ke spolupráci herečka.



Inspirací pro kolekci se návrhářce stala skica z dětství, ze které využila nápad s kšilty a velkými nakládanými kapsami, objevujícími se na halenkách, širokých kalhotách i pouzdrových sukních. Tyto výrazné prvky doplnila o kožené řemínky schované pod patkovými kapsami, jež se dají dle nálady odepínat a připínat napříč celou kolekcí; stejně jako kšilty zavěšené v dekoltu. Úpletové modely, jako jsou šaty, halenky či sukně, zdobí černobílé pruhy procházející středem předních dílů. Jednoduché čisté střihy doplňují široké zvonové rukávy na halenkách a šatech, které se dají prakticky rozepnout. Must-have kouskem kolekce i sezóny je v podání Petry Balvínové výrazný kožený trenčkot s dvouřadým zapínáním. Ze stejné kvalitní kůže jsou v různých střizích šity na míru kožené bundy. Hravým prvkem jsou látkové batohy s kapsou, všité do zadních dílů oblečení. V ucelené kolekci nechybí vlněné mikiny s trendy vysokými límci i sukně v různých provedeních – elegantní pouzdrové, dlouhé šifonové nebo plisované v metalické stříbrné barvě s prodlouženou přední délkou. Šaty v midi délce s originálními průstřihy