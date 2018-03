Ivana Mentlová pro Pietro Filipi

Text: Prima Žena

5. března 2018 | 09:00

Devadesátky jsou cool a trendy. Přesně v tomto duchu navrhla česká módní návrhářka Ivana Mentlová již svoji osmou sezónu v Pietro Filipi. Její kolekce řady Silverline na jaro a léto 2018 vychází z pánské módy. Ženám dopřává Mentlová luxusní materiály a komfort.



Mentlová ke kolekci říká: „Devadesátá léta nabízejí množství inspirace. Trendem jsou nejen oversized střihy či vliv pánské módy jako takové, ale důležitý je především výběr materiálů. V kolekci kombinuji přírodní materiály - bavlnu, vlnu a len s kůží. Důraz je přitom kladen na pohodlí a luxus. Modely lze libovolně vrstvit a vzájemně kombinovat.“



Silverline nabízí tuto sezónu 24 kousků, které jsou nejen cool, ale dávají pocit volnosti a elegance. To je patrné například u košilových šatů. Dalším zajímavým prvkem je užití proužků. Ani ty by neměly chybět v žádném šatníku. Přičemž letošní letní sezónu otevírá Silverline například lněným pruhovaným kalhotovým kostýmem. Námořní modř nehledejte, modrou vystřídala pro tentokrát khaki. Nicméně tak jak bývá u Pietro Filipi zvykem, nechybí celé kolekci jednoduchost v nadčasovém stylu.



Přesně to vystihují i další kousky z Ivaniny kolekce, jako například černé šaty s kůží a volány, černý top, dlouhá plisovaná sukně a další. Velkým trendem jsou trička s potiskem. Mentlová k tomu říká: „Móda je mnohem více emancipovanější, nejen stylem, ale právě tím, co říká. Z odívání se stal statement a ten lze říci i sloganem či heslem nebo jen slovní hříčkou, která na tričku dostane výraznější a hravější význam.“