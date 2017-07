Lisca představila trendy jaro/leto 2018

Text: Prima Žena

5. července 2017 | 09:00

Lisca během své módní show ve slovinské Portoroži představila obchodním partnerům z více než 20 zemí nové trendy pro jaro a léto 2018.

Značka ženy oblékla do elegantního prádla, barevných plavek i pohodlných pyžam.Modely jsou inspirovány rozmanitostí ženské duše a odráží sebevědomí a zájem o módu své majitelky.Celá kolekce dohromady kombinuje pohodlí a módní trendy, které oceníte při každé denní příležitosti.Sortiment je tradičně rozdělen do dílčích kolekcí Selection, Fashion a Cheek by LISCA.