3 top boty letošního jara

Text: Prima Žena

28. dubna 2017 | 12:00

Jaro si dalo na čas, ale je tady a my už konečně můžeme zazimovat kozačky, válenky a boty s kožichem. Je čas vytáhnout baleríny, podpatky, tenisky a slip-ony. Ale jaké jsou letos IN? Pokud sledujete aktuální trendy a váš botník praská ve švech i přesto, že tvrdíte, že nemáte v čem chodit, tak vám gratulujeme- jste botomanky. Ale není na tom nic moc zvláštního, ba naopak. Nohy jsou důležité, celé dny nás nosí, a tak potřebují nejen pohodlí, ale i styl. Pojďme se tedy podívat na to, jaké trendy nás budou provázet jarem a létem.



Tenisky Converse

Boty Tommy Hilfiger

Espadrilky Toms

Jistě nám dáte za pravdu, když zmíníme tyto značky: Converse, Toms a Tommy Hilfiger. Tři kultovní značky, které jsou absolutním ,,must have" minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti.Značka Converse je legendární a kdo nemá v botníku alespoň jedny Conversky jako by nebyl. Bílými nízkými teniskami s červeným proužkem rozhodně nikdy nic nezkazíte. Tyto univerzální bílé Converse navíc můžete kombinovat jak k džínům, tak i k Tutu sukním nebo k šatům. Letos ale frčí metalické kousky, nebojte se tedy oživit svůj botník například jednobarevnými ,,kotníkovkami" s metalickou špičkou ve zlaté nebo stříbrné barvě.Originální značka Tommy Hilfiger nejsou jen džíny, trička nebo mikiny, ale i spodní prádlo, doplňky a hlavně skvělé boty. Boty Tommy Hilfiger propracované do nejmenších detailů. Kvalita a luxus je doménou značky, představit si tedy můžete například tenisky na vyvýšené podrážce s koženými prvky. K elegantním outfitům doporučujeme metalické boty Hilfiger na klínku, s dominujícími pásky ve stříbrné, zlaté a bronzové barvě, které budete moci nosit naprosto ke všemu.Značka Toms se proslavila ručně vyráběnými espadrilkami, tzv. Alpargatas. Jedná se o stylové nízké ,,nazouváky" ve specifickém provedení a různém zpracování. Vybírat si můžete z několika barev a stylů. Letošní jaro hlásí: ,,Noste pastelové barvy" a tak i boty Toms myslí na své majitele a majitelky a představuje kolekci plnou pastelových barev nebo denimových kousků. Značka navíc spolupracuje s projektem One for One a tedy za jeden prodaný pár bot daruje druhý pár dítěti z rozvojových zemí. Čili koupí těchto jedinečných espadrilek Toms uděláte radost nejen sobě, ale i ostatním.Každá správná žena nemá bot nikdy dost. A tak neotálejte, dělejte si radost a obujte se do letošního jara a léta opravdu stylově ;) Buďte different...