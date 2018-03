5 důvodů, proč si letos pořídit tenisky

7. března 2018 | 15:00

Přestože venku to ještě není ani zdaleka na tričko, nové kolekce v obchodech už hlásí, že je na čase obnovit šatník i botník. Letošní trendy potěší každou milovnici pohodlných bot, tenisky ve všech možných variantách jsou „must have“. V prodejnách Salamander najdete široký výběr z desítek značek a nově i legendární tenisky New Balance. Ještě váháte? Přinášíme hned několik důvodů, proč by si i milovnice podpatků měly letos pořídit alespoň jeden pár.

Hodí se (téměř) ke všemu

Zahoďte předsudky o tom, že tenisky patří jenom do tělocvičny nebo na běhání. Stačí si vybrat ty pravé, které se hodí k vašemu stylu a máte vyhráno. Klasický černý pár se hodí třeba k džínám, světlé zase k dívčímu outfitu. Pokud se tedy nechystáte na slavnostní událost, tenisky si můžete obout s hrdostí každý den.



Jsou prostě evergreen

Od sedmdesátých let, kdy přestaly být doménou sportovců a zaplnily ulice, jsou tenisky pořád na výsluní. Někdy sice ustoupí chvilkovým trendům, ale své věrné nositele už mají skoro půl století. Pár tenisek je jistota, která rozhodně jen tak nevyjde z módy.



Můžete je nosit celoročně

Pokud zrovna neleží na chodníku několik centimetrů sněhu, unosíte tenisky víceméně celý rok. Díky různým úpravám a stylům najdete ideální pár na každé období. Lehké látkové tenisky vám zaručí dobré odvětrávání i v létě, pevnější kožené či nepromokavé syntetické naopak oceníte v chladnějším počasí.



Jsou pro všechny

To trochu souvisí s tím, že se hodí ke všemu. Tenisky jsou tu pořád a pro všechny! Je jedno, jestli jste muž, žena, právě jste se narodili anebo už v nich nějaký ten pátek chodíte. „Vystylovanou“ celou rodinu zkrátka můžete mít jedině v teniskách!



