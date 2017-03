Co nemá chybět v šatníku aktivní ženy

28. března 2017 | 09:00

Prvními hřejivými slunečními paprsky a rozkvétající přírodou se při tvorbě aktuální kolekce určené především aktivním ženám inspirovali návrháři české outdoorové společnosti Alpine Pro. Vytvořili tak městskou a sportovní módu plnou teplých barev a květinových vzorů.

Ať už se chystáte vyrazit na dlouhý trek, do hor, jen tak na procházku či do práce, v našem oblečení se vždy budete cítit komfortně. Veškeré překážky na vašich cestách tak budete lépe překonávat.



Lehká softshellová bunda BRENNIBA díky svým vlastnostem zajistí, že ani při dlouhodobé aktivitě spodní vrstvy oblečení neprovlhnou a také, že neprochladnete. Zkrátka v každé situaci vás udrží v suchu a optimální teplotě. Navržena je v elegantním přiléhavém střihu a v černé nebo červené barvě.



V žádném dámském šatníku by neměl chybět praktický svetr, který své nositelky vždy zahřeje. Sportovní svetr ENEASA 2 je vyroben ze strukturovaného a krásně vyplétaného materiálu s oblíbeným pruhovaným designem.



Na kole, při běhu, na vandru, na procházce či jen tak při posezení na letních zahrádkách oceníte velmi příjemnou mikinu EMBLA. Příjemně hřeje a navíc v pastelově růžové barvě budete zkrátka k nepřehlédnutí.



Volný pohyb znamená svobodu a to nejen při sportu. Capri kalhoty COSIMO jsou z velice pružného materiálu a vždy se vám a vašim aktuálním potřebám zcela přizpůsobí. Na bruslích, při běhu i fitness oceníte pohodlný pas do gumy, odvětrávání pro udržení optimální teploty i kapsu na důležité nezbytnosti.



Skvělým doplňkem při všech denních aktivitách je ultralehká bunda BERYLA, kterou snadno sbalíte do tašky a vytáhnete v případě nečekaného ochlazení či deště. Má prodlouženou zadní část, která zaručí, že i vaše bedra zůstanou vždy v teple. Dostupná je v růžové, fialové a modré barvě.



