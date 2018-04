Business casual - šaty dělají kariéru

18. dubna 2018 | 15:00

Pracovní dress code sice předepisuje téměř každá firma, avšak jeho dodržování se v praxi dost opomíjí. Přesto i takové hledisko, jako váš outfit v práci, mnohdy pomůže k vysněnému kariérnímu růstu. Zkrátka i zde na vzhledu záleží! Jeden z nejčastějších stylů oblékání v kancelářích je business casual, pojďme si proto projít zásady tohoto oblékání.

1. Pravidla jsou spíše volná, ale …

Za dobrou zprávu považujeme, že striktních pravidel pro oblékání v tomto stylu mnoho nenajdeme. Navíc, ta která platí, nejsou úplně jednoznačná. Bavme se tedy spíše o účelu, který má business casual splnit – vyvolat dojem pravé profesionálky, ženy na svém místě. Kombinujte své outfity tak, aby působily elegantně, uhlazeně či minimalisticky. Buďte konzervativní a usedlá. Důležité je, aby vás model nikdy neprovokoval!



2. Perfektní kombinace = top + sako

Špagetová ramínka a vykukující podprsenka jsou velké tabu. Když můžete, noste zahalená ramena, v letních měsících se ale akceptují široká ramínka. Kromě toho zapomeňte na hluboké výstřihy, a to jak na hrudníku, tak na zádech. Požívejte jednoduché pravidlo, které říká, že výstřih by měl končit 10 cm od klíční kosti v přední části a 10 cm od největšího obratle – atlasu - na zádech.



Ženy snadno seženou krásné kousky, které tyto požadavky splní. Vybírejte mezi topy, polo-triky, halenkami nebo formálními košilemi. V zimních měsících sáhněte po body nebo svetříku. Navrhujeme zvolit svršky v pastelových odstínech, případně okořeněné jemným vzorem – proužky, květy, ptáčci, kohoutí stopa. Mějte nachystanou minimálně jednu kvalitní, bílou košili pro formální příležitosti.



Na vrch patří sako nebo blejzr, případně kardigan. Dbejte na to, aby vám sako perfektně padlo v ramenou. Ve vašem šatníku nesmí chybět černé sako, protože se hodí ke všemu a pro každou příležitost.



