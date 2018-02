Chcete osobité prstýnky? Navrhněte si je!

19. února 2018 | 09:00

Začíná to výběrem vhodného dodavatele.





O tom, že snad nejvýznamnějším mezníkem v životě každého zamilovaného páru je svatba, bylo už napsáno, natočeno i nazpíváno skutečně hodně. Chvíle, které plánuje každý pár a ať si ji představuje klasicky v bílé a ve fraku v kostele, na rozkvetlé louce, u moře nebo na vrcholku hor, je vždy oslavou lásky a vstupem do nové etapy života.



A ke svatbě patří samozřejmě i snubní prsteny. Právě o nich jsme si povídali s Jaroslavem Taubnerem, předsedou představenstva akciové společnosti Farbilia, která se na výrobu snubních prstenů specializuje.



Společnost Farbilia byla založena v roce 2013. Od svého vzniku se, jak již bylo řečeno, specializujete na snubní prsteny. Co se týče nabídky na trhu, nezdá se, že zboží tohoto typu by bylo nedostatkové. Co Vás vedlo k tomuto kroku?

„Snubní prsteny jsou obrovským symbolem, který nás provází celým životem, protože každému páru i po letech zůstanou velmi často jedinou hmatatelnou památkou na jejich významný den. Každý pár lidí, kteří se rozhodnou pro společný krok do života je svým způsobem jedinečný a proto i šperky, které si v den svatby vymění, by měly být zhotoveny podle jejich přání i typu osobnosti. My současně uvažujeme i o jejich cenové dostupnosti.“



Jaký je sortiment materiálů a tvarů?

„Myslím, že si každý vybere. Od klasického žlutého zlata až po módní a velmi oblíbené prsteny ze zlata bílého nebo růžového, či jejich různé barevné kombinace. Dámské prsteny mohou být osázeny i kameny, například brilianty nebo zirkony. Na přání zákazníka vyrobíme však prsteny i ze stříbra, platiny či palladia. Co se týče tvarů, mohou si zákazníci zvolit dle vlastního návrhu, nebo využít nabídku z naší kolekce, případně svůj nápad i zkombinovat s našimi vzory. Naši designéři jim rádi pomohou, ale je třeba, aby se prsteny líbily především jejich majitelům.“



