Denim pro všechny!

Text: Prima Žena

5. února 2018 | 12:00

Denim se letošní jaro nosí v H&M po svém. Značka přináší nový a originální přístup k této ikonické a oblíbené tkanině. Její jarní kolekce nabízí denim pro všechny, s novými siluetami. Nechybí i barvený denim. To vše s novou vášeň pro double denim looky.

Tato cool nálada je zachycená i v nové globální kampani, která právě zdůrazňuje rozmanitost denimu v H&M. V hlavní roli můžete vidět herečku a modelku Suki Waterhouse, která nazpívala i píseň ke kampani, dále pak Anaïs Gallagher a Adonise Bosso.



“Denim je jako čisté plátno, na kterém se můžeme vyjádřit každý den. Je šatníkem mého života a je tolik různých způsobů, jak denim nosit. Dává vám nové nápady pro vyjádření vašeho osobního stylu,” říká Suki Waterhouse.



“V H&M věříme, že denim je pro každého. Toto jaro bude celé o tom, jak nosit denim svým vlastním způsobem, s novými střihy a barvami pro všechny. A jsme zamilovaní do double denimu,” říká Pernilla Wohlfahrt, vedoucí designu v H&M.



Pro ženy je toto jaro spousta nových návrhů denimu. Pro nový look přemýšlejte o barvách. Skvěle spolu vypadají starorůžové a žluté denimové bundy či boyfriend džíny. Dlouhá přepracovaná džínová sukně dostává nový originální vzhled a má zvýrazněné stehy pro extra šmrnc. Široké kalhoty s denimovým páskem jsou letošní must have. Džíny mají perfektní seprání a díry, modré denimové bundy jsou zdobené záplatami a výšivkami a oversized bílé džínové bundy perličkami.



Denim pro dospívající dívky je hravý, s patchwork bundami, denimovými šaty na špagetová ramínka z dvou kontrastních látek a kalhotami s vysokým pasem. U mužů se všechno točí okolo perfektní denimové bundy a džínů, ať už jsou roztrhané nebo z nejčistšího denimu.