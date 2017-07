Dopřejte si luxus pod oblečením!

Text: Prima Žena

18. července 2017 | 15:00

Každá žena chce být krásná a výjimečná. Takovou vás může udělat vaše rodina, děti, přátelé, známí, a i maličkosti kolem. K výjimečnosti a kráse vám však může dopomoci i detail v podobě kvalitního a luxusního spodního prádla či oblečení, které najdete na www.bebinka.cz nebo v OC Galerie Harfa, Praha 9 – vedle O2 Arény.

Maminka, žena, babička ...

Hrajte si i při oblékání!

Inspirujte se každý den!

Leckterá z vás může pocítit hebkost a smyslnost spodního prádla Anita a Happymum. Všechny kousky byly totiž vytvořeny pro ty z vás, které si dopřejí kvalitu a pohodlnost. Maminky, nebo těhotné ženy je ocení v porodnici, ale i v běžný den, který tráví se svými ratolestmi. Ženy zaneprázdněné prací, cestováním, úspěchy, ale i běžnými aktivitami, si budou moci vychutnat pravý luxus pod oblečením kdykoli se jim zachce. A babičky? Tyto ženy skutečně ocení kvalitu tohoto spodního prádla a určitě ho už za žádné jiné nevymění.Kromě kvalitního spodního prádla si mohou maminky dopřát i těhotenskou módu. Nejde však o pouhé kousky, ale o unikátní oblečení, díky kterému se můžete zabavit. Pouze těhotenská móda Happymum a značka Rocky Rabbit, vám poskytne skvělé kombinace pro perfektní sestavy oblečení. I kdybyste šli někam, kde to žije houfy lidí, díky stejnému oblečení se nikdy neztratíte. Můžete se s dcerou obléci do stejných šatů. Se synem můžete mít společné kraťasy nebo tričko. Tuto úžasnou fantazii zažijete pouze s Happymum!Staňte se ženou činu a vyberte si kvalitní kousky spodního prádla a oblečení na každý den. Inspirujte se létem, barvami, obdobím čekání na dítě, či na toho pravého. Z dílny e-shopu bebinka.cz může každá žena zažít všechno to, proč byla stvořena. Pro výjimečnost, krásu, radost a lásku!