Ikonické tenisky NIKE CORTEZ

Text: Prima Žena

23. června 2017 | 09:00

Boty Nike Cortez byly na trh uvedeny v roce 1972 a od té doby si získaly pevné místo v popkultuře i sportu. Nejsilněji jsou spojené s hip-hopovou scénou Los Angeles a celého západního pobřeží. Během let se tyto boty mnohokrát objevily na filmových plátnech i televizních obrazovkách. Pro celou jednu generaci ztělesňují streetový styl Ameriky 70., 80. i 90. let.

V roce 1972 byly Nike Cortez na trh uvedeny jako běžecké boty. Bill Bowerman, jeden ze zakladatelů Nike, přišel s modelem, jehož cílem bylo co nejlépe plnit potřeby běžců, ale zároveň kladl důraz i na estetickou stránku. Během prvního roku od uvedení si boty získaly oblibu medailových běžců i filmařů. „Nike Cortez je pro mě ztělesnění mých úplných začátků ve sportu. Díky těmto botám jsem mohla naplno využít svůj poteciál,“ vzpomíná Joan Benoit Samuelson, vítězka prvního ženského maratonu na olympijských hrách v roce 1984.



První čistě dámská verze, Senorita Cortez, na trh přišla v roce 1974. Spojení designu a výkonu jim zajistilo pozici nejprodávanějších Nike bot v průběhu celých 70. let, byly spojované s trendy ve streetové i konvenční módě. K oslavě 45. výročí vysvětlují tři nadšenkyně, co pro ně Nike Cortez znamenají.



„Moje první vzpomínky na tenisky obecně jsou spojené s Nike Cortez, vybavím si tu klasickou bílo-červenou kombinaci. Moje posedlost hudbou, streetovým stylem a módou začala v 80. letech v New Yorku. Cortez pro mě představuje newyorkou hip-hopovou scénu, proto jsem si Cortez boty vybrala zatím do všech našich kolekcí.“ ANDREA LIEBERMAN, zakladatelka a kreativní ředitelka A.L.C.



„První Cortez pár jsem dostala od táty, když mi bylo 7 nebo 8 let. Byly to ty celé černé s bílou fajfkou. Byly úplně úžasné, protože jsem chodila na základní školu a boty byly jediná část outfitu, kterou jsme si mohla vybrat. Hip-hopová kultura 80. a 90. let je moje obsese, dívala jsem se na všechny ty filmy. Jsem z L.A., takže si pamatuju, jak všichni v naší čtvrti nosili Cortez boty. Každý, kdo v L.A. rapoval, je měl, tak to celé začalo. Všechny děti to viděly a chtěly být cool.“ ALEALI MAY, stylistka



« předchozí strana 1 2 další strana »