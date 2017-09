Jak zní Levi´s - kolekce podzim / zima

Text: Prima Žena

3. září 2017 | 09:00

Hudba, prolínající se dekádami a žánry, byla vždy klíčem k identitě Levi's®.

Umělci jako Johnny Cash nebo Cat Power ve svých leviskách roztančili stadióny po celém světě.



V této sezóně se obracíme k undergroundu, hudbě subkultur, k různým kreativním skupinám, které bublají pod ulicemi měst a ožívají na pódiích se zánovními zesilovači, dychtivými fanoušky a stylem rockových hvězd.



Vracíme se k našim rockovým kořenům ze šedesátých a sedmdesátých let. Tato éra nám vdechla nový život, inspiraci a posílila styl ulice, představovaný Joan Jett, The Ramones a mnoha dalšími rockery.



Letos oslavíme 50 let naší kultovní džísky Type III Trucker Jacket, poslední sezónu retro kolekce Orange Tab a kromě dalšího představíme trochu pozměněné kousky Levi's® Altered.



Tak co, jste připraveni na pořádný rock? Zapněte se a zesilte hlasitost!