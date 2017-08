Kolekce Levi´s Pride 2017

Text: Prima Žena

4. srpna 2017 | 15:00

Levi's® představuje čtvrté pokračování limitované kolekce Pride. Inspirací je „Fight Stigma / Proti stigmatu“. Téma, které už několik desítek let ovlivňuje celý svět a věrně odráží dlouhodobé hodnoty společnosti Levi Strauss & Co. a oddanost boji za ochranu a práva komunity LGBTQ. Veškerý výtěžek půjde dvěma partnerským nadacím – Harvey Milk Foundation a Stonewall Community Foundation.

Levi's® je dlouholetým a hlasitým podporovatelem rovnosti a boje proti diskriminaci. Zapojuje se na mnoha frontách. Už v roce 1982 vystoupil tehdejší generální ředitel Bob Haas před zaměstnanci v hale společnosti, kde jim rozdal informační letáky o HIV, a ještě téhož roku se Levi Strauss Foundation stala prvním firemním dárcem první kliniky pro léčbu AIDS na celém světě.



V roce 1992 byla společnost LS & Co. první společností z žebříčku Fortune 500, nabízející výhody pro páry stejného pohlaví, a v roce 2007 jedinou společností v Kalifornii, která předložila kalifornskému Nejvyššímu soudu svůj právní pohled na podporu manželství osob stejného pohlaví. V Levi's® není rovnost něco, co se momentálně nosí. Již více než 30 let podporuje organizace zabývající se bojem proti HIV/AIDS, přispěla více než 70 milióny dolarů na granty organizacím HIV/AIDS ve více než 40 zemích světa.



Kolekce Pride 2017 a její poselství „Fight Stigma / Proti stigmatu“ je připomínka toho, že za rovnost je nezbytné bojovat za každou cenu. A také vzpomínka na všechny, které jsme ztratili, i na aktivisty, kteří proti stigmatu neustále bojují. „Boj proti stigmatizaci na všech úrovních je důležitý. A cítíme, že je naší povinností postavit se za otázky naší doby," uvedl Grant Barth, zodpovědný za merchandising. „Levi's® šel vždy touto cestou: bojuje za rovnost, lidská práva a dává každému možnost vyjádřit se.“



Letošní kolekce je inspirována také památníkem AIDS Memorial Quilt. V roce 1988 zaměstnanci společnost vyšili a připojili vlastní pokrývku jako poctu svým kolegům a přátelům.