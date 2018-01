Lyžařská kolekce budoucnosti

Text: Prima Žena

11. ledna 2018 | 09:00

Nová lyžařská kolekce Bergans Hemsedal má unikátní řešení regulace tělesné teploty! Toto řešení nese anglický název Bodymapping – střih a použití materiálů, které se maximálně přizpůsobuje lidské anatomii.

Speciální zóny, tvořené kombinací membránové technologie a izolací tím nejkvalitnějším prachovým peřím, umožňují dokonalé řízení tělesné teploty i odvod potu a potřebnou pružnost. Nezáleží pak na tom, zda sedíte na lanovce nebo si naplno užíváte lyžování. Tato technologie také zohledňuje rozdílné potřeby ženského a mužského těla.



Společnost Bergans of Norway má historii, na kterou je patřičně hrdá. Během celé doby intenzivně vyvíjí nové produkty. Firma byla založena roku 1908, kdy Ole F. Bergan vynalezl a nechal si patentovat jako první na světě batoh se zádovou konstrukcí. Náročné testování expedicemi v arktických oblastech pak výrazně přispělo k budoucímu vývoji jednotlivých produktů. Již v roce 1912 Bergans vybavoval batohy polární expedice Roalda Amundsena, Roberta F. Scott a, a to vedlo k celosvětovému uznání. Značka Bergans of Norway se tak stala v průběhu 20. století přirozenou volbou pro řadu expedic.



Dnes je Bergans of Norway jedničkou v inovacích a ve výrobě vysoce funkčního outdoorového a technického oblečení pro nejextrémnější sporty. V úzké spolupráci s testovacím týmem, složeným z profesionálních polárních badatelů a extrémních sportovců, vyrábí Bergans produkty té nejvyšší kvality. Unikátní dědictví, historie a postřehy znalců o drsném životě v Norsku se odráží v každém výrobku. To vše umožnilo Bergans of Norway získat mnohá ocenění. Tím největším je, že si Bergans v Norsku vybudoval pozici jedničky outdoorového trhu.