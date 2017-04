Modrá a žlutá inspirace k jarnímu běhu

Text: Prima Žena

3. dubna 2017 | 09:00

Jaro je obdobím, které nás táhne ven a sluneční paprsky nám dávají chuť do pohybu. Pro všechny, kteří se při sportu nechávají motivovat hudbou a potrpí si na dokonalý styl, jsou tu bezdrátová sportovní sluchátka Bose SoundSport Wireless.



Ke startu, připravit, teď! Nejen samotná chuť a odhodlání, ale i správná hudba nás žene při sportování vpřed. To vědí rekreační i profesionální sportovci, a proto vidíme tolik běžců se sluchátky. Aby motivační efekt naplnil svůj účel, musí být splněno několik podmínek. Sluchátka nesmí vypadávat z uší ani při intenzivním pohybu, musí skutečně hrát a ne „šumět“ a v případě bezdrátových verzí by měla vydržet minimálně tak dlouho, jak dokáže jejich majitel běžet. A nesmíme zapomenout, že dokonalý styl je pro mnoho z nás při sportu hned na druhém místě za výkonem… nebo dokonce na prvním?



Bezdrátová sportovní sluchátka Bose SoundSport Wireless patří mezi nejlepší a nejstylovější sportovní doplňky. Jsou vodě a potu odolná a nevypadnou z uší ani při intenzivním sportovním zatížení. Přesto, že je do ucha téměř doslova zašroubujete, jsou tak pohodlná, že vám nebude nepříjemné, ani když je budete mít nasazena celý den, přičemž 6 hodin výdrže na jedno nabití bude stačit i maratonským běžcům.



Jejich hydrofobní membrány propustí zvuk, ale ani kapku vody či potu dovnitř k reproduktoru. Můžete se zpotit, můžete běhat v dešti, sluchátka Bose vás v žádné situaci nezklamou. Pokud máte svoji hudbu uloženou v jiném přehrávači, než je telefon, oceníte možnost spárovat sluchátka se dvěma zařízeními současně.