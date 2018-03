Na jarní trek vyrazte v kvalitním vybavení

6. března 2018 | 12:00

První sluneční paprsky po smutné zimě doslova vybízejí k výletům do přírody. Ať už se rozhodnete pro jarní treking v horách nebo u jezer, je kromě naplánování cesty nezbytné vybavit se kvalitní obuví a outdoorovým oblečením. Ne nadarmo se o trekingu říká, že je královskou disciplínou turistiky. Jen tam, kam si došel po svých, jsi opravdu byl.

Abyste došli do svého cíle ve zdraví, budete potřebovat zateplené softshellové oblečení. Nejdůležitější částí je bezesporu bunda z pružného třívrstvého materiálu s membránou, která spojuje výhody druhé a třetí vrstvy. Aby i za nepříznivého počasí zůstalo vaše tělo v suchu je pánská bunda STORM upravena speciální voděodpudivou vrstvou DWR. Z dopadající vody a sněhu se na bundě vytváří drobné kapičky, které okamžitě odtékají z povrchu materiálu pryč..



Jako alternativu k této bundě mohou pánové zvolit také softshellovou bundu NOOTK 3 s odvětráváním v podpaží, jejíž materiál je opravdu pružný ve všech směrech a zaručuje tak vždy volný pohyb. Pokud dáváte přednost volným rukám a do vaší výbavy neodmyslitelně patří vesta, vyberte si ASKLEPIOS 3. Hřejivá, nepromokavá, prodyšná, pružná, rychleschnoucí i větruodolná vesta vás nezklame. Softshellovou bundu skvěle doplníte COOLMAXovými džínami CHIZOB, které jsou anatomicky tvarované a polopřiléhavé.



Perfektní volbou pro dámy na jarní vycházky do přírody je softshellový kabát CAMISA, který je vybavený vychytávkami jako je voděodolná impregnační vrstva DWR, je tvarově přizpůsobitelný tělu, a navíc se vyrábí i v takzvaných ladies velikostech (atypické dámské postavy). Stejně jako pro pány je v jarní kolekci pro dámy bunda, vesta ASKEPIOS 2 a coolmaxové džíny CHIZOBA



