29. října 2017 | 09:00

Technické detaily stranou, zimní bundy značky Fjällräven mají jeden hlavní účel: udržet vás v teple. V této sezóně jsme se ohlédli za našimi stávající výrobky vycházejícími z historie značky a našeho dědictví, abychom nabídli oblečení, které je při výkonu za chladného počasí zcela nekompromisní. Fjällräven v kolekci podzim/zima 2017 slibuje, že vás udrží navždy v teple.

Bylo to za bouřlivé zimní noci počátkem 70. let, kdy se zakladatel značky Fjällräven Åke Nordin ocitl sám a prochlazený v horách severního Švédska. S touto nešťastnou situací nemohl nic udělat, kromě snad jediného – sám sobě složit slib. Slib vytvořit bundu, která by byla tak teplá, že jakmile se do ní jednou zabalí, již nikdy nepocítí chlad. Výsledkem byla bunda Expedition Down Jacket. Bunda, která se zrodila z myšlenky sešití dvou bund dohromady tak, aby zachytily hřejivou vrstvu vzduchu mezi nimi, inspirovala mnoho dalších produktů outdoorového odvětví.



Tato bunda se následně stala chráněným uměleckým kouskem, za který jej prohlásila Švédská společnost uměleckých řemesel a designu (Svensk Form) a tím upevnila svůj status skutečné ikony mezi zimními bundami. Přestože Åke Nordin byl na tento úspěch hrdý, ještě pyšnější byl na to, že splnil svůj vlastní slib. S Expedition Down Jacket doslova ovládnul „umění zůstat v teple“.



Tradiční Expedition Down Jacket byla tuto sezónu přepracována tak, aby lépe seděla mužům i ženám a přitom si zachovala původní šarm a izolační vlastnosti. Doprovází ji nová odlehčená verze Expedition Down Lite Jacket (v mužské a ženské verzi), která je asi o 35 % lehčí než originál. Navíc je vycpána speciální technologií tak, aby lépe seděla na těle.



Expedition Down Jacket

Známá péřová bunda v novém, aktuálním střihu a s promyšleným tvarem kapuce. Je plněná peřím s plnivostí 700 cuin (90 % husí a 10 % ostatní peří). Vysoce kvalitní, eticky získávané peří je rozloženo do dvou vrstev, které maximálně eliminují ztrátu tepla. Vnější látka je vyrobena z odolného polyamidu s impregnací bez použití fluorkarbonů.



