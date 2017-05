Nová kolekce BEAUTIFUL X POWERFUL

Text: Prima Žena

29. května 2017 | 12:00

Druhá z řady kolekcí Nike Beautiful x Powerful je věnována mladé jamajské běžkyni, která loni v Riu vyhrála sprint na 100 i 200 metrů. Naposledy před ní se to ženské atletce podařilo v roce 1988. Na kolekci pěti bílých bot pro ženy se podílela sama Elaine, která doufá, že se jejím příběhem inspirují další mladé sportovkyně. „Chci, aby věděly, že to také dokážou,“ motivuje Elaine Thompson.

Elaine se narodila v malém městečku na Jamajce. Jako školačka reprezentovala dvě střední školy v běhu, ale nikdy se jí nepodařilo vyhrát závod. I přesto všechno věřila ve svůj talent a pokračovala v tréninku i na Jamajské technologické univerzitě v Kingstonu. Její talent se plně projevil až v roce 2015, kdy na mistrovství světa zaběhla 100 metrů za 10,97 sekundy.Velká část jejího úspěchu vychází z její vnitřní síly, která ji při tréninku pohání dál, i když se zrovna nedaří. „Skončit druhá nebo třetí neznamená prohrát, pořád se vnímám jako vnitřní vítěz. A když vyhraji, neznamená to, že nemám co zlepšovat,“ dodává běžkyně.Sama říká, že nejvíc ji motivuje její okolí, hlavně tréninková partnerka Shelly-Ann Fraser-Pryce, která také reprezentuje Jamajku v běhu. „Často mi opakovala, že nesmím nikoho nechat, aby mi nedovolil stát se tím, kým chci být,“ říká Elaine.Také doufá, že díky nové kolekci Beautiful x Powerful inspiruje další běžkyně, aby věřily ve svůj talent a nevzdávaly se. Pět bot z kolekce spojuje bílá barva, zlaté doplňky a perforovaná kůže. Každý model je také ozdoben Elaininou mantrou „one life, one chance“ a jejími vítěznými časy na 100 a 200 metrech.Celá kolekce modelů Nike Beautiful X Powerful (Blazer Low, Air Max Thea, Internationalist, Air Max Jewell) včetně Cortez Classic z bílé kůže bude dostupná od 1. června na nike.com a u vybraných prodejců.