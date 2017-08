Nová kolekce Chrome Blusch od Nike

Text: Prima Žena

17. srpna 2017 | 09:00

Historie jasně dokazuje, že sport je hnacím motorem a tou pravou motivací pro překonání svých vlastních limitů. Nike posouvá svět kupředu prostřednictvím sportu i nové kampaně Believe In More, která oslavuje ženy sportovkyně. Nemusíte být tím nejlepším vrcholovým sportovcem, nemusíte trhat světové rekordy. Stačí pouze chtít a překonat sám sebe.

Nike podporuje jak sportovní špičku, tak i rekreační sportovce. Snaží se je motivovat a inspirovat. Zároveň si uvědomuje, že sport není jen o fyzických výkonech, ale také o kráse duševní i emocionální. Cílem nové kampaně Believe In More je vyzdvihnout, jak neuvěřitelnou sílu ženský sport má pro jednotlivce i celou společnost. I proto můžete mezi tvářemi kampaně najít inspirativní osobnosti z celé Evropy, například jogínku Kláru Pokornou, návrhářku Ivu “ODIVI” Burkertovou, tanečnici Janu Vránu nebo chorvatskou basketbalistku Antoniju Sandric či slovenskou modelku Sáru Santalovou.



Dnešní generace dívek je nejméně aktivní v historii. Již v minulosti byli ke sportu směřováni spíše muži, například první ženský maraton se konal až v roce 1984. Od té doby se situace výrazně zlepšila, ale stále je na světě dvojnásobně více sportujících mužů. Nike se snaží probořit bariéry a umožnit přístup ke sportu všem ženám na celém světě. Aktivní dívky jsou totiž zdravější, šťastnější a úspěšnější v osobním i profesním životě.



V rámci nové kampaně Nike představila novou kolekci pro ženy Chrome Blush. A je to poprvé, co se značka naplno a v takové šíři zaměřuje na dámskou kolekci. Chrome Blush je neobyčejná – v neutrálních barvách, kde převažuje především růžová barva, s lesklými prvky chromu, které jsou inspirovány myšlenkami mužů a strojů.



Chrome Blush kolekce nabízí oblečení i obuv pro Training, Running a Sportswear. Nezapomnělo se ani na ty nejnovější inovace jako je například Nike Air VaporMax.



Tréninkové legíny Nike Power Legendary jsou pohodlné, výkonné a funkční. V barevné kombinaci s funkčním trikem Nike Breathe nebo sportovní podprsenkou Nike Indy Cooling, které najdete v kolekci Chrome Blush, vás v posilovně nikdo nepřehlédne. To je tak, když se krása skloubí s elegancí.